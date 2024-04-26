БелЖД не может выбраться из финансовой ямы второй год подряд 4 26.04.2024, 11:07

Расходы по текущей деятельности стремительно растут.

По итогам прошлого года Белорусская железная дорога не смогла выйти на прибыльную деятельность. Второй год подряд организация заканчивает с убытками, пишет издание «Белорусы и рынок».

Как следует из годового отчета Белорусской железной дороги, по итогам 2023-го выручка объединения по сравнению с предыдущим годом выросла почти на 30% и составила 352,9 млн рублей. В рублях это лучше, чем даже было в 2021 году, когда ее объем достиг 345,5 млн рублей.

Однако стремительно увеличивающиеся с 2022 года расходы на текущую деятельность не оставили надежд даже при этом приросте продаж услуг выйти на безубыточную деятельность.

Расходы БелЖД по текущей деятельности начали стремительно расти после того, как из-за закрытия портов в странах Балтии белорусские железнодорожники переориентировались на альтернативные маршруты в России. Для транзита белорусских грузов используется около 20 российских портов.

Согласно отчетности БелЖД, если в 2021 году расходы дороги по текущей деятельности составляли 29,1 млн рублей, то в 2022-м они были уже 672,1 млн рублей. В 2023-м этот показатель вырос до 817, 4 млн рублей.

Как следствие, после еще прибыльного 2021 года (3,8 млн рублей) 2022-й БелЖД закончила с чистым убытком. Он составил 129,6 млн рублей. В прошлом году эту сумму удалось немного уменьшить, но она все равно остается приличной — 94,9 млн рублей.