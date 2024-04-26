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Роман Свитан: Украинские дроны удивят вас «машинным зрением»

  • 26.04.2024, 10:08
Роман Свитан: Украинские дроны удивят вас «машинным зрением»
Роман Свитан

Какие сюрпризы готовят ВСУ?

Украинские дроны творят чудеса. Каждую неделю мы видим успешные атаки БПЛА по объектам в России. Сколько видов дронов есть на вооружении ВСУ? Какие операции они могут осуществлять?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с полковником Вооруженных сил Украины, летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Мы видим все больше ударов украинских дронов по нефтебазам в Смоленской области РФ, которые используются в качестве перевалочных пунктов белорусскими НПЗ. Украина взялась за экспорт нефтепродуктов из Беларуси в РФ?

— Так и есть. Чтобы не уничтожать белорусский «Нафтан» и Мозырский НПЗ, было принято решение уничтожать именно перевалочные базы. Это один из вариантов, который на 100% не гарантирует выполнения задачи, так как потом могут грузить нефтепродукты напрямую: по три тысячи тонн в эшелоне. Но это один из вариантов.

— Мы каждую неделю видим результативные удары украинских дронов, но вот россияне не могут похвастаться успешными ударами БПЛА. «Шахеды» в последнее время все чаще сбивают. Почему у россиян все так плохо с дронами?

— Дело в том, что у них все хорошо с ракетами. Поэтому им просто не нужны дроны самолетного типа (размах крыльев от 6 метров), как у Украины. У россиян есть 50-килограммовые «Шахеды».

ВСУ могут с помощью мобильных групп и зенитно-ракетных комплексов, за счет меньшей территории страны, уничтожить все вражеские «Шахеды», что они и делают, сбивая большинство.

У россиян же для того, чтобы нанести удары по каким-то украинским объектам, есть ракеты, которые намного мощнее, чем любой дрон. У ракеты боевая часть от 500 до 1000 килограммов, а у дрона — 50-70 килограммов. Им просто не нужен этот механизм.

— Сколько сегодня различных видов БПЛА может использовать Украина?

— Уже точно несколько десятков. Только дронов разного уровня около двух десятков. Плюс с десяток БПЛА оперативного и стратегического уровня с большой дальностью.

Украинские дроны еще могут вас удивить увеличением боевой части и дальности до трех тысяч километров. Системой управления и наведения, вплоть до частичного использования искусственного интеллекта. Имею в виду так называемое машинное зрение. Так как у нас ракет большой дальности пока еще нет в достаточном количестве, то у нас развивается именно это направление.

Нам удобнее именно оно, так как территория РФ большая, ее просто невозможно покрыть ни системами ПВО, ни мобильными группами, ни ЗРК. Для нас в этом смысле раздолье.

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