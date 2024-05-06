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Журналисты рассказали, как изменился дворец Путина

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  • 6.05.2024, 15:13
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Журналисты рассказали, как изменился дворец Путина

Вместо зоны для стриптиза — церковь с троном.

Журналисты-расследователи получили строительную документацию на реконструкцию знаменитого дворца в Геленджике, который приписывали Владимиру Путину. «Проект» напоминает, что три года назад близкий Путину олигарх Аркадий Ротенберг пообещал перестроить скандальный дворец в отель к 2023 году.

Реконструкция состоялась, но гостиницы там по-прежнему нет, утверждают авторы расследования. По их словам, объект по-прежнему предназначен для Владимира Путина, а интерьеры позволяют проследить, как сильно изменился его хозяин.

Так, вместо «аквадискотеки» и «комнаты с шестом» во дворце появилась часовня с иконостасом-триптихом.

Обычно он состоит из икон Богородицы, Иисуса Христа и либо Иоанна Предтечи, либо Николая Чудотворца. Однако во дворце третьей иконой стало изображение князя Владимира.

Также в церкви находится трон. По словам протоиерея Андрея Кордочкина, с которым общались журналисты, такие атрибуты либо предназначаются для высокопоставленного церковного иерарха, либо у хозяина церкви «достаточное высокое представление о себе и о своей значимости».

Также журналисты установили, что для реконструкции дворца использовались материалы западных компаний, в частности, стройматериалы немецкой Knauf, сантехника и аксессуары от немецких компаний Jorger, Тece, Emco и Hansgrohe, итальянских Gessi и Vismara Vetro, швейцарских Geberit и Laufen, японской Omoikiri.

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