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На гродненской трассе сгорела фура, остался только остов

  • 6.05.2024, 15:04
  • 2,298
На гродненской трассе сгорела фура, остался только остов

Что произошло?

Один из белорусов прислал фото с трассы М6 (Минск — Гродно). «Третий день стоит на гродненский трассе около поворота на Лютино (Воложинский район)», — рассказал он Onlíner.

Судя по фото, автопоезд перевозил автомобили или комплектующие к авто.

— Мы живем неподалеку, катались на велосипедах и обнаружили это. Там был большой тормозной путь, скорее всего, фура на ходу загорелась. Рядом никого, дорожные службы ее только предупредительными знаками обставили: «Сужение дороги» и ограничение скорости «80», — сообщил наш читатель.

Информацию подтверждает МЧС. По данным спасателей, 4 мая в 04:13 пожарные выехали на тушение грузового автомобиля рядом с деревней Маньковщина (55-й км трассы М6).

— В результате пожара фура уничтожена. Причина загорания устанавливается. Рассматриваемая версия случившегося — короткое замыкание электропроводки, — рассказали в МЧС.

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