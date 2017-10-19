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В Браславском районе с ИП массово собирают деньги на «субботник»

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  • 19.10.2017, 17:59
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Чиновники «просят» предпринимателей перечислить 200 рублей.

О том, что руководителей госпредприятий, а также предпринимателей в очередной раз попросили перевести деньги якобы на районный субботник и благоустройство территории, nn.by стало известно от собственного источника.

У местного активиста оказались письма с этими просьбами, из которых становится ясно, что в сборе средств задействована основная артиллерия райисполкома, а фиксированной суммы для работников экономической сферы не существует: одних просят перечислить на счет половину базовой величины (11,5 рублей), другим рекомендуется перевести 35 рублей, а некоторым — вообще 200.

Сам субботник состоялся 7 октября, но деньги на нем «заработанные» просят перечислять вплоть до 30 октября.

«Конечно, такие поборы характерны для нашего государства и происходят не впервые, но в Браславе в этом году они приняли особый размах: чиновники лично контролируют этот процесс, а если деньги не поступают или сумма оказывается меньше, чем «попросили», предпринимателям перезванивают и просят писать официальное объяснение. Причем никто не учитывает экономическое состояние отдельных людей: так, у моего друга болеет ребенок, и лишних денег в семье не водится. А куда эти средства потом идут — точно узнать почти невозможно», — возмущается браславчанин.

Местный отдел экономики не считает, что вышеназванные суммы могут быть проблемой для предпринимателей:

«Вы действительно считаете, что эти деньги — проблема для предпринимателей, для тех людей, у кого есть стабильный доход? Надо понимать, что государственное финансирование для развития инфраструктуры городов теперь минимальное, а собранные средства пойдут на пользу их же района», — прокомментировала начальник отдела экономики Браславского райисполкома Елена Драневская.

Поддерживает ее и начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Максим Чагарин, ставя в пример себя: «Я сам сдал деньги на субботник. Если мы хотим, чтобы наш город стал краше и чтобы хотя бы чуточку развивался, нужно принимать подобные меры».

Некоторые связывают такую повышенную активность по изысканию дополнительных средств с тем, что в 2019 году в Браславе запланировали проведение областных «Дожинок». Это значит, что следующий год будет подготовительным, и средства на проведение района в порядок надо искать оперативно. Однако согласно законодательству, никто не может заставить белорусов ни работать без их согласия, ни сдавать деньги в счет субботников: все это должно происходить на добровольной основе.


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