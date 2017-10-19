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Ученые составили портрет идеального начальника

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  • 19.10.2017, 19:15
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Ученые Гарвардского университета доказали, что характер начальника и здоровье его подчиненных прямо взаимосвязаны.

Учеными в сфере исследования Гарвардского университета доказано, что между собой прямо взаимосвязаны характер начальника и здоровье его подчиненных. Специалисты проанализировали общее состояние здоровья и взаимоотношения с непосредственным руководством у 220 добровольцев, пишет vladtime.ru.

Проведя исследование, ученые смогли определить, что у сотрудников под строгим руководством риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает почти на 35 процентов. Этому послужили нескончаемые «накрученные» проблемы на работе, а также страх получить выговор или лишиться премиальных.

Более того, эксперты выяснили, что важную роль в создании хорошего коллектива играет показатель щедрости начальника. Если ожидания прибавки к зарплате отсутствуют, в таком случае подчиненные маловероятно станут выполнять норму или мотивировать себя к ее повышению. Но если шеф всегда готов наградить своего сотрудника за проделанную работу, он получит от него аналогичную отдачу.

Также удалось обнаружить, что в работе коллектива немаловажным остается справедливость босса. Если он честен только в отношении себя, то получит и такое же отношение со стороны работников. Как заявили исследователи, отсутствие подобных качеств у лидера может способствовать к понижению работоспособности подчиненных, и к совершенному развалу всего предприятия.


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