Бывший сотрудник ЖКХ: У нас тарифы рассчитываются непонятным образом 3 19.10.2017, 22:05

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ФОТО: TUT.BY

Жилищно-коммунальное хозяйство – сфера, в которой беларусы от чиновников постоянно ждут сюрпризов.

Речь обычно идет о повышении тарифов, так как власти постоянно подчеркивают: коммунальные услуги для белорусов субсидируются государством. На этот раз власти заявили, что будут «совершенствовать» саму систему ЖКХ.

Концепция развития сферы до 2025 года предусматривает ряд изменений – это, в частности, утверждение государственной программы «Чистая вода», ускоренная замена лифтов и тепловая реабилитация жилых домов, передает «Белсат».

На этом фоне коммунальные услуги продолжают дорожать – 1-го сентября состоялось очередное повышение, в среднем на 8%. По подсчетам журналистов, вес средней жировки с января может вырасти почти на четверть.

«Нужно допустить на рынок жилищно-коммунальных услуг всех желающих и убрать государственное регулирование. Как у нас получается: непонятным образом рассчитываются тарифы, не экономично», – заявил бывший сотрудник ЖКХ Павел Спирин.