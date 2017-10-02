Активистка из Бреста требует разобраться с пробегом «колорадской колонны» по Беларуси 1 2.10.2017, 16:49

Фото: «Радыё Свабода»

Минская милиция покрывает автопробег «путницев» по Беларуси.

Активистка ОГП из Бреста Людмила Захаренко написала жалобу в Управление охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома на действия нодовцев.

2 октября она получила ответ за подписью начальника управления охраны правопорядка и профилактики Александра Купчени, пишет «Белсат».

Согласно нормам статьи «О массовых мероприятиях в РБ» решение о разрешении на проведение массового мероприятия принимает руководитель местного исполнительного и распорядительного органа или его заместитель, что не входит в компетенцию органов внутренних дел Беларуси.

Имеются сведения, что организаторы автопробега не обращались в Мингорисполком за разрешением о проведении рейда. Дополнительно установлено, что участники автопробега не нарушили действующие нормы закона, а также правила дорожного движения нашей страны.

Колонна активистов российской организации «национально-освободительное движение» (НОД) вечером 18 сентября проехала по минским улицам.

Активисты организации устроили автопробег по Беларуси в рамках «Всероссийского гуманитарного автопробега и крестного хода «Великая Россия». Активисты говорят, что таким образом собирают гуманитарную помощь жителям ЛНР/ДНР. Во время автопробега активисты агитировали за Владимира Путина. Позже машины активистов видели в Бресте и Гомеле.

Милиция не видит нарушений в акции пророссийских активистов, зато регулярно штрафует и дает сутки белорусским активистам.