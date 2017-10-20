Каким увидел Минск 1920-х годов классик белорусской фотографии 20.10.2017, 19:26

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Черно-белая история нашей столицы глазами Льва Дашкевича.

Сейчас Лев Дашкевич (1882−1957) неофициально считается классиком белорусской фотографии. Хотя вплоть до 1990-х годов его работы находились в категории анонимных. Предлагаем вам познакомиться с уникальными фотографиями старого Минска из фондов Национального исторического музея. Кстати, все работы мастера вошли в книгу «Леў Дашкевіч. Каталог», которая была напечатана в рамках «Месяца фотографии в Минске», пишет tut.by.

Все работы Дашкевича были подписаны двумя буквами — LD. Их расшифровкой занялась Надежда Савченко, заведующая отделом письменных и изобразительных источников Национального исторического музея. В ходе поисков она вытянула «счастливый билет»: познакомилась с 90-летним сыном фотографа Львом, который жил в Москве. Дашкевич-младший успел передать в Минск фотокамеру отца и семейные снимки (ведь до этого в фондах Исторического музея находилась только этнографическая экспедиционная коллекция 1923 года, которую снимал Дашкевич).

Лев Дашкевич родился 12 февраля 1882 года в Минске. Учился во Франции, жил в Закавказье. В его биографии был и темный период. Сам мастер был арестован по делу мифического «Саюза вызвалення Беларусі», по которому проходили лучшие представители белорусской интеллигенции. Правда, если исходить из реалий того времени, фотографу крупно повезло. Под арестом он провел всего несколько месяцев и был освобожден в сентябре 1930 года.

В дальнейшем Дашкевич жил в Минске и Бишкеке (в эвакуации во время Второй мировой войны). Скончался в 1957 году и был похоронен на Кальварийском кладбище. До признания и посмертной славы оставалось практически полвека.

Оригиналы работ Дашкевича можно увидеть в Национальном историческом музее (улица Карла Маркса, 12), где сейчас проходит его выставка.