закрыть
21 октября 2017, суббота, 15:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Во Вроцлаве открылся крупнейший в Европе торговый центр

2
  • 21.10.2017, 8:23
  • 5,604

Галерея будет принимать до 13 миллионов посетителей ежегодно.

18 октября во Вроцлаве состоялось торжественное открытие крупнейшей в Европе торговой галереи Wroclavia. В молле расположено более 200 магазинов, а на крыше комплекса находятся рестораны, зоны отдыха, террасы и тропический сад, пишет tio.by.  

В новом торговом центре представлены популярные дизайнерские и косметические бренды, спортивные товары, бытовая техника и электроника, украшения и товары для дома. На нижнем этаже галереи расположены два супермаркета - Carrefour и Biedronka, а также круглосуточный спортивный комплекс CityFit. Любителей кино ожидают 20 кинозалов общей площадью 6000 квадратных метров в новейшем комплексе Cinema City. Галерея располагает парковкой на 2300 мест, первый час парковочного времени - бесплатно.

На нижнем уровне галереи расположен комплекс автобусного вокзала с 11 перронами для отправления и тремя для прибытия. Площадь автобусного вокзала - 7000 квадратных метров, предполагаемая пропускная способность - до 4000 пассажиров в день. Въезд и выезд автобусов будет осуществляться с улицы Dyrekcyjna. Официальное открытие комплекса автовокзала состоится 7 ноября.

По прогнозам генерального инвестора, компании Unibail-Rodamco, галерея будет принимать до 13 миллионов посетителей ежегодно.

Часы работы галереи - с 9:00 до 21:00, рестораны работают до 23:00, а автобусный вокзал и спортивный комплекс - круглосуточно.


Мнение

Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко
Время защищаться
Время защищаться Ирина Халип
Суть России
Суть России Аркадий Бабченко
Лукашенко и Революция достоинства
Лукашенко и Революция достоинства Наталья Радина


Интервью

Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну