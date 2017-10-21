Во Вроцлаве открылся крупнейший в Европе торговый центр 2 21.10.2017, 8:23

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Галерея будет принимать до 13 миллионов посетителей ежегодно.

18 октября во Вроцлаве состоялось торжественное открытие крупнейшей в Европе торговой галереи Wroclavia. В молле расположено более 200 магазинов, а на крыше комплекса находятся рестораны, зоны отдыха, террасы и тропический сад, пишет tio.by.

В новом торговом центре представлены популярные дизайнерские и косметические бренды, спортивные товары, бытовая техника и электроника, украшения и товары для дома. На нижнем этаже галереи расположены два супермаркета - Carrefour и Biedronka, а также круглосуточный спортивный комплекс CityFit. Любителей кино ожидают 20 кинозалов общей площадью 6000 квадратных метров в новейшем комплексе Cinema City. Галерея располагает парковкой на 2300 мест, первый час парковочного времени - бесплатно.

На нижнем уровне галереи расположен комплекс автобусного вокзала с 11 перронами для отправления и тремя для прибытия. Площадь автобусного вокзала - 7000 квадратных метров, предполагаемая пропускная способность - до 4000 пассажиров в день. Въезд и выезд автобусов будет осуществляться с улицы Dyrekcyjna. Официальное открытие комплекса автовокзала состоится 7 ноября.

По прогнозам генерального инвестора, компании Unibail-Rodamco, галерея будет принимать до 13 миллионов посетителей ежегодно.

Часы работы галереи - с 9:00 до 21:00, рестораны работают до 23:00, а автобусный вокзал и спортивный комплекс - круглосуточно.