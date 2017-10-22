Ученые: Собаки используют мимику для общения с людьми 1 22.10.2017, 15:51

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Четвероногие друзья человека научились проявлять эмоции в процессе приручения и коммуникации с людьми.

Ученые заявили, что собаки активно пользуются мимикой, когда смотрят на своих хозяев, это является их средством воздействия на людей. Так, четвероногие друзья человека научились проявлять эмоции в процессе приручения и коммуникации с людьми, пишет vladtime.ru.

По утверждениям экспертов, эти животные специально делают попытки не проявлять излишнюю сдержанность рядом с их владельцами, причем питомцы используют мимику, когда смотрят на людей. Ученые провели исследование, где приняли участие 24 домашние собаки всевозможных пород в возрасте от года до 12 лет. Собаку владельца и незнакомого для него питомца посадили неподалеку от него, таким образом, чтобы псы устремили глаза на человека. Выражение морды каждого животного записывали на видео, после чего анализировали с помощью специальной программы DogFACS, благодаря которой можно узнать, какая из мимических мышц находится в движении.

Как удалось определить, при взгляде на своих хозяев, собаки показывали ласку, изображали «щенячью морду» или выражали грусть. Отмечается, что за 30 тысяч лет совместной эволюции с человеком, во время одомашнивания, эти животные приучились различать, что именно нравится людям и как добиться от них желаемого.