Goldman Sachs продал за долги бывшую яхту Усманова 22.10.2017, 18:52

Американский банк нашел покупателя на яхту Natita.

Американский банк Goldman Sachs нашел покупателя на яхту Natita, которую он в августе забрал за долги у американского нефтяного магната Уильяма Каллопа, сообщает The Wall Street Journal. Ранее яхта принадлежала российскому миллиардеру Алишеру Усманову, передает РБК.

Имя покупателя издание не называет, указывая только на место его жительства — Мальту. При этом банку пришлось предоставить покупателю значительную скидку: яхта, которая когда-то стоила почти $60 млн, была продана за $27,5 млн. Однако она покроет почти всю задолженность Каллопа по кредиту Goldman Sachs, которая составляет $28 млн, отмечает газета. Банку также пришлось понести расходы на содержание яхты, которые, учитывая покупку топлива, составили $438 тыс.

Круизная яхта Natita была построена в 2005 году в Нидерландах фирмой Oceanco. Ее длина составляет 66 м, ширина — 12,12 м. Рассчитано судно на 12 человек, которые могут разместиться в шести каютах. Усманов по традиции назвал судно в честь своей матери — Dilbar, позже яхта получила имя Natita.

Каллоп приобрел судно у Усманова за $59,9 млн.