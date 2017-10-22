Трамп рассказал о помощи Китая в давлении на КНДР 1 22.10.2017, 19:47

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Дональд Трамп

Американский президент заявил, что Пекин начал помогать Вашингтону в оказании экономического давления на Пхеньян.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Пекин начал помогать Вашингтону в оказании экономического давления на Пхеньян. Об этом Трамп рассказал в прямом эфире телеканала Fox News, передает РБК.

Несмотря на то, что ранее лидер Соединенных Штатов неоднократно обвинял Пекин в «бездействии» в отношении Северной Кореи, в своем интервью Трамп рассказал об «очень многом», что делает Китай для разрешения конфликта. «Китай действительно помогает нам», — сказал президент.

По его словам, Пекин закрывает для Северной Кореи свою банковскую систему, а также ограничивает поставки нефти в регион. «Это происходит впервые», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявлял о своем «разочаровании» Китаем в вопросе Северной Кореи, посетовав, что США, согласно торговым соглашениям, позволяют Пекину зарабатывать «сотни миллиардов долларов в год на торговле», а в ответ китайские власти «бездействуют» в отношении КНДР. По информации Politico, в июле в Вашингтоне обсуждали возможные санкции против Китая, но этот вопрос отложили из-за голосования в Совбезе ООН по введении санкций против КНДР.