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В Англии вооруженный мужчина захватил заложников в боулинг-клубе

  • 22.10.2017, 20:44
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Фото: @IanBrownUK / Twitter

Район развлекательного центра оцеплен полицией, над ним летает вертолет.

В Англии вооруженный мужчина захватил заложников в здании торгово-развлекательного центра в городе Нанитон графcтва Уоркшир, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на очевидца.

По словам собеседника телеканала, район развлекательного центра оцеплен полицией, над ним летает вертолет. Один из полицейских объяснил случившееся тем, что некий мужчина с ружьем взял в боулинге как минимум троих заложников.

Еще один очевидец сообщил Sky News, что полиция закрыла ресторан рядом с боулинг-клубом, запретив его посетителям ближайшие несколько часов выходить наружу, передает РБК.

Coventry Telegraph сообщает, что к месту происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, а также полицейский бронеавтомобиль. Корреспондент издания подтвердил информацию о том, что в здании есть заложники. Одного из них преступник подводил к стеклянной двери, чтобы продемонстрировать полиции серьезность своих намерений.

В официальном twitter городской полиции информацию о заложниках не комментируют, советуя гражданам избегать появления в этом районе.


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