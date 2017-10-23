У белорусов появилась возможность узнать свою кредитную историю онлайн 23.10.2017, 20:40

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Первый запрос в течение финансового года бесплатный, последующие – за деньги.

Нацбанк сообщает о расширении удаленного доступа к кредитным отчетам для физлиц. Портал Кредитного регистра, взаимодействуя с Межбанковской системой идентификации (МСИ), расширил свой функционал. Раньше электронный кредитный отчет могли получить клиенты только одного банка, теперь он доступен для всех белорусских банков, передает kp.by.

Чтобы узнать кредитный отчет нужно зарегистрироваться в МСИ и пройти идентификацию на портале Кредитного регистра через систему ЕРИП (АИС «Расчет») – это абсолютно бесплатно. Запрашивать данные можно сколько угодно раз, правда, за второй и последующие запросы придется заплатить вознаграждение.

Плюс таких виртуальных финотчетов в том, что не нужно отправляться в офис Нацбанка. И, оставаясь в глубинке, человек может реально оценить свои шансы на получение кредита, например. И даже платные кредитные отчеты обойдутся пользователям дешевле аналогичных документов на бумаге.

Каждый год личный кредитный отчет запрашивают около 6 тысяч жителей Беларуси.