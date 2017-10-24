В обход Додона: В Молдове появился новый глава Минобороны 2 24.10.2017, 15:29

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Еуджен Стурза

Фото: media.prime.md

Еуджен Стурза cтал министром обороны без согласия Додона.

Еуджен Стурза принес клятву и стал главой Министерства обороны Молдовы. Указ подписал председатель парламента Андриан Канду, который взял на себя временное исполнение обязанностей президента для решения этого вопроса, пишет segodnya.ua.

"Господин министр, поздравляю вас со вступление в должность министра обороны. Ведомству необходимо функциональное руководство. Очень надеюсь, что у нас больше не будет таких ситуаций, потому что институты должны работать", – сказал председатель парламента Молдовы Андриан Канду.

"Господин Еуджен Стурза, добро пожаловать в правительственную команду. Я рад, что сегодня закончился кризис в системе обороны. Вы вступаете в период реформирования системы обороны, на вас лежит много задач. Желаю вам хорошего сотрудничества с Европейским союзом и НАТО, тем более, что в декабре в Кишиневе откроется Бюро по связям с НАТО. Повторю, что Молдова остается нейтральной страной", – сказал премьер-министр Павел Филип.

Напомним, осенью премьер-министр Павел Филип дважды предлагал главе государства кандидатуру Еуджена Стурзы на должность министра обороны, однако президент дважды ее отклонял. Игорь Додон предложил альтернативную кандидатуру – генерала Виктора Гайчука.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Молдовы постановил, что председатель парламента или премьер-министр могут, в отдельных случаях, подписать вместо президента указы.

Кроме этого, отказ президента от промульгации закона в случае повторного его принятия парламентом или отказа назначить министра в случае повторного выдвижения кандидатуры премьер-министром расценивается как "несостоятельность президента исполнять свои обязанности".

До этого президент Молдовы Игорь Додон заявил, что президентский мандат был дан ему Богом.

Также премьер-министр Молдовы Павел Филип на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке попросил поддержать резолюцию о выводе российских войск.