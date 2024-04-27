В Британии показали испытания нового мощного танка Challenger 3

В Британии показали испытания нового мощного танка Challenger 35
- 27.04.2024, 15:45
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Он может развивать скорость до 60 километров в час и стрелять 120-мм бомбами.
Новый британский танк Challenger 3 прошел испытание. Этот танк станет «самой смертоносной» боевой машиной в истории британской армии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии.
Новейшие танки производятся на заводе компании Rheinmetall BAE в британском городе Телфорд.
Боевые стрельбы произошли на севере Германии после визита премьер-министра Британии Риши Сунака в Берлин.
Challenger 3 completed test firings this week 🔥— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 27, 2024
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В ходе квалификационных стрельб первый танк Challenger 3 стрелял по целям из разных расстояний для обеспечения точности.
Как отмечают в Британии благодаря повышенной живучести и сокрушительной огневой мощи Challenger 3 может похвастаться «впечатляющим набором самых современных технологий», что делает его «самым смертоносным» танком, когда-либо использовавшимся британской армией.
Что еще известно о Challenger 3
Минобороны Британии отмечает, что новейшая боевая машина разработана по всем стандартам НАТО. У него улучшенные датчики, передовая броня и система активной защиты. Ожидается, что Challenger 3 будет на вооружении британской армии с 2024 года. Планируется изготовить 140 таких танков.
Танк Challenger 3 может развивать скорость до 60 км/ч и стрелять 120-мм бомбами.
Следует добавить, что Великобритания передала Украине танки Challenger 2. Как известно, Вооруженные силы Украины получили 14 танков Challenger 2. Их уже применяют на поле боя.