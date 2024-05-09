В Аргентине бастуют профсоюзы 9.05.2024, 19:38

Транспорт стоит, банки не работают.

Аргентинские профсоюзы в четверг, 9 мая, начали масштабную всеобщую забастовку против реформ президента Хавьера Милея. Его политика жесткой экономии стабилизировала местные рынки, но нанесла ущерб реальной экономике, пишет Reuters.

В южноамериканской стране на 24 часа остановился общественный транспорт, сектор переработки зерна, супермаркеты, порты, аэропорты и банки, поскольку большинство крупных профсоюзов присоединились к акции протеста против правительства.

Хьюго Яски, генеральный секретарь главного профсоюза CTA, заявил, что забастовка направлена против «правительства, которое приносит пользу только богатым за счет людей, отдает природные ресурсы и стремится избавиться от прав рабочих».

Акция является испытанием для правительства Милея. Он стремится протолкнуть широкий пакет реформ через Сенат после получения одобрения в нижней палате парламента в апреле.

«Это забастовка, не имеющая никаких оснований или очевидного оправдания», – заявил спикер президента Мануэль Адорни на пресс-конференции за день до акции, добавив, что около 7 млн человек пострадают от отсутствия транспорта.

Ни один президент в новейшей истории Аргентины в начале срока не сталкивался с двумя забастовками такого масштаба (первая общенациональная забастовка в Аргентине была в январе. – Ред.), отмечает Bloomberg.

Сегодняшняя забастовка проходит на фоне углубления рецессии в Аргентине в результате политики Милея, такой, как девальвация валюты на 54% в декабре и значительные сокращения государственных расходов.

Опубликованные накануне официальные данные свидетельствуют о том, что в производстве и строительстве в марте зафиксировано самое резкое падение со времен пандемии Covid-19, поскольку работодатели в обоих секторах ожидают сокращения численности персонала.

Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины в ноябре 2023 года. Когда его избрали президентом, он принялся за реформирование экономики, начав с радикальной девальвации и фискального шока.