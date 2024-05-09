Рэпера Оксимирона объявили в розыск в России 9.05.2024, 20:07

По уголовной статье.

МВД России объявило рэпера Оксимирона в розыск. Внимание на это обратила «Медиазона».

В карточке розыска говорится, что музыканта разыскивают по статье Уголовного кодекса. Ее номер не уточняется.

Оксимирон выступает против российского вторжения в Украину. После начала войны он уехал из России и дал серию благотворительных концертов «Россияне против войны». Заработанные на выступлениях деньги рэпер перевел в фонд, помогающий украинским беженцам.

В октябре 2022 года российские власти объявили Оксимирона иностранным агентом. В 2023 году его дважды штрафовали за неисполнение обязанностей «иноагента», отмечает «Медиазона». Третье нарушение в течение года грозит уголовным делом.

В декабре 2022 года суд оштрафовал рэпера по статье о дискредитации армии из-за видео с осуждением войны в Украине.

Также российские власти запретили две песни Оксимирона – «Последний звонок» (как экстремистскую, по их мнению) и «Ойда» (как сепаратистскую, тоже по их мнению).