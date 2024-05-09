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Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию

  • 9.05.2024, 19:15
Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию
Владимир Зеленский

До августа.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 суток, до 11 августа 2024 года, следует из картотеки законопроектов Верховной рады.

Депутат парламента Ярослав Железняк подчеркнул, что это уже 11-е решение по действию военного положения с начала военной операции, передает агентство УНН.

Соответствующие законопроекты Зеленский внес в Верховную раду 6 мая. Украинский парламент проголосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации 8 мая.

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