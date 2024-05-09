Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию 9.05.2024, 19:15

Владимир Зеленский

До августа.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 суток, до 11 августа 2024 года, следует из картотеки законопроектов Верховной рады.

Депутат парламента Ярослав Железняк подчеркнул, что это уже 11-е решение по действию военного положения с начала военной операции, передает агентство УНН.

Соответствующие законопроекты Зеленский внес в Верховную раду 6 мая. Украинский парламент проголосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации 8 мая.