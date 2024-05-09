В Витебской области задержали двух католических священников 1 9.05.2024, 19:08

2,494

Задержание произошло в поселке Шумилино.

8 мая силовики задержали католических священников Анджея Юхневича и Павла Лемеха, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія» . Задержание произошло после встречи священников и католической общины Витебской диоцезии в поселке Шумилино.

Причины задержания неизвестны.

Анджей Юхневич — глава координационной группы настоятелей и представителей монашеских общин Беларуси.

Павел Лемех с 2017 года входит в общину миссионеров-облатов Непорочной Девы Марии (облаты — люди, которые ведут монашеский образ жизни, не становясь при этом монахами).