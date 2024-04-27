Politico: Зеленский установил Джонсону дедлайн 27.04.2024, 13:43

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После этого спикер Палаты представителей США принял важное решение.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и спикера Палаты представителей США в декабре 2023 года повлияла на решение Майка Джонсона об одобрении военной помощи, ведь украинский президент объяснил, сколько еще Вооруженные силы Украины будут способны противостоять россиянам без поддержки США.

Об этом сообщило Politico со ссылкой на собственные анонимные источники.

Зеленский и Джонсон в декабре 2023 года сидели в кабинете спикера Палаты представителей. Как утверждают источники Politico, президент Украины заявил, что «время идет» и дал понять, сколько Украина сможет противостоять новому натиску российских ракет и беспилотников.

«Март или апрель», — сказал Зеленский.

Этот мрачный прогноз повлиял на решение Джонсона пойти против своих консервативных коллег и прийти на помощь Украине с пакетом помощи в размере 60 миллиардов долларов.

«Самое важное то, что это дало Джонсону дедлайн, который спикер определил как свой собственный для пакета помощи Украине. Джонсон уложился в этот срок, имея в запасе чуть больше недели», — говорится в материале.

Именно встреча с Зеленским, по утверждению источников Politico, заставила Джонсона, используя свою должность спикера, способствовать предоставлению Украине большего количества вооружений.

«Им нужны боеприпасы, им нужна техника, чтобы они могли продолжать воевать», — сказал собеседник издания.

Подготовить законодательство и план действий было поручено Джошу Ходжесу — советнику Джонсона по вопросам национальной безопасности, который был одним из самых активных сторонников оказания помощи Украине. Он имел очень большое влияние и на Джонсона.

«Спикер (Джонсон, — ред.) мог слышать советы от других в своем кабинете, что он не должен двигаться вперед с предоставлением помощи, или же ограничиться только поддержкой Израиля. Но Ходжес утверждал, что США имеют возможность противостоять растущей оси между Россией, Китаем и Ираном способом, который был бы и немедленным, и экономически эффективным», — отметило Politico.