Украинский офицер: Есть признаки подготовки наступления со стороны Беларуси 2 9.05.2024, 15:21

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На днях американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Россия перебрасывает войска для наступления на Харьков. Усилились обстрелы этого украинского города.

Есть реальная опасность для Харькова? За комментарием сайт Charter97.org обратился к майору запаса Нацгвардии Украины, ветерану российско-украинской войны Алексею Гетьману:

— Возможность такая есть. Однако сосредоточенная там группировка не сможет проводить серьезные наступательные действия из-за небольшой численности. Наступление возможно, если РФ добавит туда живой силы, техники.

Будут они это делать? Что-то они обязательно сделают: провокации или локальные наступательные действия. Нельзя допускать, что они просто так собрали около 70 тысяч военнослужащих, чтобы они там сидели в поле, ничего не делали и ели кашу.

Украина должна держать там свои подразделения. Подчеркну, 70 тысяч — громадная группировка, но для наступления на такой большой город она недостаточна. Что именно там будет — мы увидим достаточно скоро. Многое зависит еще и от того, сколько сил россияне туда добавят.

Признаки наступления есть: усиление обстрелов, диверсий. Они все делают по классике боевого устава перед наступлением. Но не всегда (в 9 случаях из 10-ти) подготовительные действия приводят к последующим наступлениям по земле. Не думаю, что они лишь с целью отвлечения тратят снаряды, ракеты. После таких подготовительных действий начинаются атаки по земле.

— А есть ли опасность наступления на север Украины со стороны Беларуси?

— Со стороны Беларуси еще меньшая вероятность, что они попытаются что-то сделать, если сравнивать с Харьковом. Однако мы наблюдаем на Черниговщине, Сумщине и Киевщине усиление работы диверсионно-разведывательных групп. Это признак подготовки к наступлению, но, скорее всего, они таким образом хотят заставить Украину держать там определенное количество сил.

Тем не менее россияне не застанут нас врасплох. Мы все понимаем, видим и готовимся.

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