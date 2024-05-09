Украинский дрон поразил российский НПЗ, преодолев рекордные 1500 километров 9.05.2024, 14:45

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Беспилотник атаковал предприятие в Башкортостане.

Утром 9 мая украинский дальнобойный дрон поразил НПЗ «Газпром нефтехим Салават» в российской республике Башкортостан.

Об этом сообщил собеседник «Украинской правды» в СБУ

Беспилотник попал в установку каталитического крекинга нефти.

По словам источника издания это был дрон Службы безопасности Украины, который установил исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 км.

«Газпром нефтехим Салават» является одним из крупнейших в России производственных комплексов по нефтепереработке и нефтехимии. Он специализируется на производстве бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов.