Кризис-менеджмент по-лукашенковски 9.05.2024, 14:25

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Спасать витебское предприятие отправили горе-директора.

Директором «Витебского концерна «Мясо-молочные продукты» назначили Гошко Ростислава Ивановича. В прошлом году объединение сотрясли два коррупционных скандала: дело «Бабушкиной крынки» и «мясной» скандал. Руководители заводов поставляли посреднику продукцию по заниженной цене и делили суперприбыль от поставок в РФ. Многие предприятия концерна убыточны, заметил читатель сайта Charter97.org:

— Организация создана еще в 1986 году. Но лукашисты, чтобы оптимизировать грабеж, укрупнили ее до неприличных размеров. Даже по совковым меркам. Кроме двух десятков профильных предприятий в концерн входят несколько торговых сетей, 2 комбикормовых завода, 3 хлебных, крупное тепличное хозяйство и 111 сельхозорганизаций. Многие предприятия организации конкурируют друг с другом.

Спасать такую махину поставили менеджера, который в 2019 году довел до банкротства Витебский плодоовощной комбинат. Позже Гошко не менее «успешно» руководил областной Автомобильной транспортно-экспедиционной компанией. После его хозяйствования, регион уже несколько лет пытается безуспешно продать организацию.

Видимо, лукашисты решили добить мясо-молочный концерн. И отдали данную задачу в «крэпкохозяйственные» руки этого талантливого и харизматичного мужчины. Судя по всему, Гошко преданно делится украденным с Лукашенко.

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