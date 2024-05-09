Язык кашалотов оказался чрезвычайно похож на человеческий 9.05.2024, 14:59

Открытие впечатлило ученых.

Кашалоты (Physeter macrocephalus), имеющие самый большой мозг в животном мире, активно общаются друг с другом с помощью специфических звуков. Ученые собрали многочисленные записи такого общения в большой набор данных Dominica Sperm Whale Project (DSWP), содержащий более 8000 записей, и теперь изучают его в попытках узнать больше об этих загадочных созданиях, пишет New Voice.

В недавнем исследовании, опубликованном в Nature, ученые внимательно изучили записи 60 различных кашалотов в восточном Карибском бассейне, и обнаружили уникальные модели общения, которые отражали чрезвычайную сложность их языка.

«Наши результаты показывают, что эти киты имеют более сложную комбинаторную систему связи, которая демонстрирует рубато (изменение темпа —прим.) и орнаменты, в которых киты под секундами подстраиваются друг к другу во время разговора и добавляют дополнительные щелчки к известным типам кодов в зависимости от контекста в их разговорах. Несмотря на их резко отличающуюся эволюционную линию, кашалоты имеют аспекты в своей системе общения, которые обычно зарезервированы для людей», — говорит сказал Шейн Геро, биолог из Карлтонского университета и руководитель проекта CETI.

Исследованные учеными записи демонстрируют, что кашалоты используют коды, «чувствительные к разговорному контексту, в котором они возникают». Также вокализация этих животных оказалась «более выразительной и структурированной, чем считалось ранее», говорят ученые.

Исследователи уже смогли создать фонетический алфавит, который, хоть и не проливает свет на содержание этих разговоров, позволяет различать их, опираясь на контекстные подсказки. Далее ученые намерены попытаться разгадать смысл этих разговоров.

«Использование машинного обучения важно для определения особенностей их общения и предсказания того, что они скажут дальше. Наши следующие шаги направлены на расшифровку смысла, стоящего за этими коммуникациями, и исследование корреляций на общественном уровне между тем, что говорят, и групповыми действиями», — сказала Даниэла Рус из Массачусетского технологического института.