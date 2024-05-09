А где «Арматы»? 1 9.05.2024, 14:35

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Минобороны РФ постеснялось показать на параде современные модели, которых не дождались на фронте.

На параде-2024 в Москве было втрое меньше техники и впятеро меньше авиации, чем в 2021-м. Минобороны постеснялось показать современные модели, которых не дождались на фронте, пишет «Можем объяснить».

Демонстрация военной мощи РФ оказалась менее убедительной, чем перед войной и в первый год войны.

Зрители на Красной площади увидели 61 единицу техники — меньше, чем при подготовке к параду обещал Сергей Шойгу (75). В последнем предвоенном параде-2021 участвовало 197 единиц техники.

В отличие от 2022-го, на параде не было расчетов боевых подразделений (за исключением бригады войск ж/д). Впервые гвардейцы перестали шагать по брусчатке еще в прошлом мае. По Красной площади прошли курсанты военных ВУЗов, представители военной полиции, Росгвардии, МЧС, а также отдельный расчет «участников СВО».

Второй год на параде нет широко разрекламированных «новейших образцов» вооружений — танка Т-14.

«Армата», БМП «Курганец», самоходной гаубицы «Коалиция-СВ». Танк показали только один – Т-34 времен ВОВ.

Теперь «Армату» стесняются катать на параде. А то вдруг у кого-то вопросы неудобные появятся» – прокомментировал демонстрацию техники военный аналитик Ян Матвеев. За два года войны «новейший, не имеющий аналогов» танк так не появился на фронте.

Отсутствовали и ЗРК ближнего радиуса «Панцирь». В начале 2023-го эти комплексы установили на крышах московских домов и около резиденции Путина.

После двух лет отмен состоялась воздушная часть парада – но в усеченном виде. Над Красной площадью пролетели 15 самолетов: 9 истребителей Су-30 и Миг-29 и 6 штурмовков Су-25. В 2021 году в воздушной части участвовали 75 самолетов и вертолетов.