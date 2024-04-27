«Вот и решили заняться пиратством» 27.04.2024, 15:56

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Воры и грабители по-другому и жить не могут.

В редакцию сайта Charter97.org написала читательница Анастасия из Гомеля:

- Мой муж - любитель футбола, с интересом смотрит Лигу чемпионов, английскую Премьер-Лигу, Кубок мира и Европы по футболу. После 2020-го года у нас с ним был разговор о том, что своим хобби он поддерживает деньгами БТ, где транслировались игры. Ведь это были единственные передачи, которые мы смотрели со всего телевизионного пакета.

После событий 2020-го трансляции из «недружественных стран» показывать перестали, и мы тут же отключили этот пакет. Помню звонок - опрос, почему мы отказываемся от услуг. Ответ был короткий: нет футбола - нет пакета.

И вот на днях читаем новость, что Кубок Европы по футболу все же покажут, только пиратскую версию. Наверное, таких отказов от их услуг они получили много, так как никакими «азверенками» количество просмотров не поднять. А поднять ох как надо!

Вот и решили заняться пиратством! Оно и не удивительно: воры, грабители и убийцы по-другому и жить не могут. Такова их натура: не украл - не проживешь. Не обманул – потратил день зря. Не провез контрабанду - не озолотился.

О престиже и репутации думать же не надо, так как их давно нет. Вернее, репутация злодеев есть, и ее тщательно поддерживают.

Но ведь и белорусы не дураки - пиратскую версию можно посмотреть и в интернете без помощи БТ.

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