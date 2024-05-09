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Си ответил словами Лаврова

  • Виктор Андрусив
  • 9.05.2024, 15:32
  • 8,652
Си ответил словами Лаврова

Российская обезьяна начала махать ядерной гранатой.

Прекрасно. Как только украинские партнеры начинают размышлять о каких-то переговорах, российская обезьяна достает ядерную гранату и начинает ею махать. Эта дичь сразу ставит на место всех, кто думает, что с ними можно договориться.

Еще и Си во Франции [был с визитом]. Так и представляю, что Макрон его спрашивает, что он думает о российских маханиях ядеркой. А Си такой: «Дебилы, бл…дь». Потому что кто-кто, а Си точно пока не готов впрягаться в ядерные гонки.

Виктор Андрусив, Telegram

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