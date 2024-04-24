Белорусам покажут пиратскую версию ЧМ по футболу 3 24.04.2024, 11:29

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У УЕФА решили не спрашивать разрешения.

Белорусам покажут пиратскую версию ЧМ по футболу. Министерство информации внесло Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и сам Евро-2024 в перечень правообладателей из «недружественных» стран. Лукашисты решили не спрашивать их согласия на трансляцию их контента.

Ранее в перечень «недружественных» правообладателей уже была включена Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА), как и УЕФА, зарегистрированная в Швейцарии, а также трансляция чемпионата мира по пляжному футболу 2024 года.

Выходит, что белорусы смогут увидеть ЧМ, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, но в пиратской версии.