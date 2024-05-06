Ученые считают, что вскоре получат ответ от инопланетян 8 6.05.2024, 10:10

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Астрономы отправляют сообщения инопланетянам начиная с 70-х годов 20-го века.

Одни ученые считают, что мы одиноки во Вселенной, но другие продолжают настаивать на том, что это не так. Считается, что внеземную жизнь в виде микробов уже в 2030 году сможет найти на спутниках Юпитера исследовательский зонд NASA.

Но также есть версия, что люди смогут получить сигнал от разумной жизни, которая обитает за пределами Солнечной системы. И это произойдет уже в ближайшие годы, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Астрономы отправляют сообщения потенциальным разумным инопланетянам начиная с 70-х годов прошлого века. В них содержится информация о Земле, ее обитателях, а также о том, где находится наша планета. Институт SETI — это американская организация, занимающаяся поиском разумной внеземной жизни с 80-х годов прошлого века.

Бывший главный астроном организации, Сет Шостак, настаивает на том, что люди получат сообщение от инопланетян к 2036 году. Его прогноз основан на постоянном совершенствовании телескопов и компьютерного оборудования.

Астроном утверждает, что недавние исследования показали, что во Вселенной могут существовать миллиарды планет, похожих на Землю. Поэтому маловероятно, что люди одиноки во Вселенной, ведь на многих из этих планет также может быть разумная жизнь.

Ученые из Калифорнийского университета считают, что сигналы, которые были переданы в 2002 году на космический аппарат «Пионер-10», возможно уже поймали разумные инопланетяне. И ответ можно ждать уже в 2029 году.

Астрономы считают, что сигнал достиг звезды, расположенной в 27 световых годах от нас и если вокруг нее есть населенные разумной жизнь планеты, то инопланетяне уже отправили ответ. Что касается других сообщений, отправленных с Земли в космос, то ответ на них можно ждать уже в середине следующего десятилетия.

Ученые считают, что потенциальные инопланетяне, могут использовать для поиска других планет тот же транзитный метод, что и люди. То есть, когда планета проходит на фоне своей звезды, то свет последней становится более тусклым. Таким образом инопланетяне могли увидеть Землю, проходящую на фоне Солнца.

Предполагается, что инопланетяне, обитающие в 1715 ближайших системах, могли обнаружить Землю за последние 5000 лет, а живущие в 319 системах смогут это сделать в следующие 5000 лет.