закрыть
6 мая 2024, понедельник, 11:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Доволен - не то слово, вернее сказать - шокирован»

  • 6.05.2024, 10:35
  • 2,622
«Доволен - не то слово, вернее сказать - шокирован»

Как белорусы получают возврат налога в Польше.

До 30 апреля 2024 года физлица-налоговые резиденты Польши должны были подать декларации о доходах за 2023 год. Теперь они ожидают возврата переплаченных налогов, а многие уже получили эти выплаты.

MOST спросил белорусов, которые работают в Польше, о том, сколько денег им удалось вернуть и какие льготы они использовали.

В Польше установлена не облагаемая подоходным налогом сумма — 30 тыс. злотых в год. Поэтому если в течение года за работника уплачивается подоходный налог со всех его доходов, то по итогам года он может получить возврат с 30 тыс. злотых. Если налогообложение производится по обычной ставке 12%, ему вернётся до 3600 злотых.

Кроме того, налогоплательщики вправе применять дополнительные вычеты: на детей, на интернет, льготу для людей моложе 26 лет, а также ряд других льгот.

«Получается 13-я зарплата»

Артём (здесь и далее имена изменены) работает в Польше по договору подряда (umowa o dzieło) через бизнес-инкубатор. Он получает налоговый вычет уже второй год.

— В 2023 году я получил возврат 4800 злотых, а в этом году — 5900. Из льгот — двое детей и интернет. Моя средняя зарплата — 8-8,5 тыс. злотых, поэтому можно сказать, что мне вернули практически 60% от месячной зарплаты. Получается как 13-я зарплата. Доволен — не то слово, вернее сказать — шокирован. В Беларуси я работал через ИП. Так вот чтобы там налоговая прислала деньги — невидаль. Там у тебя либо ноль, либо ты ещё должен. Чаще, конечно, должен. А польская налоговая удивляет! В прошлом году на эти деньги мы летали в Венецию на три дня. Жена осталась довольна.

«Купила на эти деньги недорогую кофемашину, пылесос и несколько вещей для себя»

Карина живёт в Польше третий год, но возврат подоходного налога получила впервые. Ранее девушка училась в полицеальной школе на массажиста. А после её окончания устроилась в массажный салон по договору поручения (umowа zlecenie).

— Мой среднемесячный доход — 4,5-5 тыс. злотых. При подаче декларации я указывала льготу по возрасту — мне 24 — и льготу на ребёнка. Спустя три дня после подачи [декларации] мне на карту зачислили 2300 злотых. Удивило только, что зачисление было сделано поздно вечером — около восьми часов. Таким возвратом я очень довольна — насколько знаю, у нас в Беларуси такого нет. Купила на эти деньги недорогую кофемашину, пылесос и несколько вещей для себя.

По одной декларации полагался возврат, а по другой остался должен

В начале прошлого года Константин зарегистрировал в Польше Jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) — аналог ИП, а в апреле 2024 года подал две декларации — PIT-36 и PIT-38 — и готовился получить свой первый налоговый возврат. Однако в итоге ему пришлось даже доплатить.

— Это был мой первый опыт. Обе декларации я подавал сам: посмотрел инструкцию на сайте и внёс все необходимые данные. Ничего сложного там не было, да и оборот у моего JDG не такой большой, чтобы обращаться к бухгалтеру. Хочу уточнить, что JGD в Польше — не основной мой источник дохода. По PIT-36 (такую декларацию подают те, кто ведёт хозяйственную деятельность. — Прим. MOST) мне должны были вернуть 1800 злотых, учитывая льготу по воспитанию ребёнка и льготу для тех, кто с картой поляка вернулся в Польшу (ulga na powrót — налоговая льгота на доход физических лиц, которая даётся репатриированным этническим полякам в течение четырёх лет после переезда в Польшу, а также полякам зарубежья, вернувшимся в Польшу. — Прим.).

Также Константину требовалось подать другую декларацию — PIT-38. В ней он отразил доход по операциям с криптовалютой. По ней молодому человеку нужно было заплатить 2500 злотых налога.

— Рассчитывал, что когда мне вернут деньги на карту, я добавлю 700 злотых и оплачу [то, что должен].

Но спустя несколько недель деньги на карту Константину так и не пришли, и он решил позвонить в налоговую, чтобы уточнить почему. Там мужчине сказали, что через специальную форму на сайте ему нужно подать заявление с просьбой засчитать переплату по PIT-36 в недоплату по PIT-38. А если этого не сделать и по истечении срока оплаты налог не будет внесён, перерасчёт будет произведён автоматически.

— Я решил подстраховаться: подал заявление и оплатил разницу. В целом всё прошло хорошо, никаких волнений не было. Единственное — считаю, что 19% [налога] за криптовалюту — это многовато. Несмотря на то, что в моём случае речи о крупных суммах не идёт, размер налога оказался ощутимым.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс