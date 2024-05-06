«Доволен - не то слово, вернее сказать - шокирован» 6.05.2024, 10:35

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Как белорусы получают возврат налога в Польше.

До 30 апреля 2024 года физлица-налоговые резиденты Польши должны были подать декларации о доходах за 2023 год. Теперь они ожидают возврата переплаченных налогов, а многие уже получили эти выплаты.

MOST спросил белорусов, которые работают в Польше, о том, сколько денег им удалось вернуть и какие льготы они использовали.

В Польше установлена не облагаемая подоходным налогом сумма — 30 тыс. злотых в год. Поэтому если в течение года за работника уплачивается подоходный налог со всех его доходов, то по итогам года он может получить возврат с 30 тыс. злотых. Если налогообложение производится по обычной ставке 12%, ему вернётся до 3600 злотых.

Кроме того, налогоплательщики вправе применять дополнительные вычеты: на детей, на интернет, льготу для людей моложе 26 лет, а также ряд других льгот.

«Получается 13-я зарплата»

Артём (здесь и далее имена изменены) работает в Польше по договору подряда (umowa o dzieło) через бизнес-инкубатор. Он получает налоговый вычет уже второй год.

— В 2023 году я получил возврат 4800 злотых, а в этом году — 5900. Из льгот — двое детей и интернет. Моя средняя зарплата — 8-8,5 тыс. злотых, поэтому можно сказать, что мне вернули практически 60% от месячной зарплаты. Получается как 13-я зарплата. Доволен — не то слово, вернее сказать — шокирован. В Беларуси я работал через ИП. Так вот чтобы там налоговая прислала деньги — невидаль. Там у тебя либо ноль, либо ты ещё должен. Чаще, конечно, должен. А польская налоговая удивляет! В прошлом году на эти деньги мы летали в Венецию на три дня. Жена осталась довольна.

«Купила на эти деньги недорогую кофемашину, пылесос и несколько вещей для себя»

Карина живёт в Польше третий год, но возврат подоходного налога получила впервые. Ранее девушка училась в полицеальной школе на массажиста. А после её окончания устроилась в массажный салон по договору поручения (umowа zlecenie).

— Мой среднемесячный доход — 4,5-5 тыс. злотых. При подаче декларации я указывала льготу по возрасту — мне 24 — и льготу на ребёнка. Спустя три дня после подачи [декларации] мне на карту зачислили 2300 злотых. Удивило только, что зачисление было сделано поздно вечером — около восьми часов. Таким возвратом я очень довольна — насколько знаю, у нас в Беларуси такого нет. Купила на эти деньги недорогую кофемашину, пылесос и несколько вещей для себя.

По одной декларации полагался возврат, а по другой остался должен

В начале прошлого года Константин зарегистрировал в Польше Jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) — аналог ИП, а в апреле 2024 года подал две декларации — PIT-36 и PIT-38 — и готовился получить свой первый налоговый возврат. Однако в итоге ему пришлось даже доплатить.

— Это был мой первый опыт. Обе декларации я подавал сам: посмотрел инструкцию на сайте и внёс все необходимые данные. Ничего сложного там не было, да и оборот у моего JDG не такой большой, чтобы обращаться к бухгалтеру. Хочу уточнить, что JGD в Польше — не основной мой источник дохода. По PIT-36 (такую декларацию подают те, кто ведёт хозяйственную деятельность. — Прим. MOST) мне должны были вернуть 1800 злотых, учитывая льготу по воспитанию ребёнка и льготу для тех, кто с картой поляка вернулся в Польшу (ulga na powrót — налоговая льгота на доход физических лиц, которая даётся репатриированным этническим полякам в течение четырёх лет после переезда в Польшу, а также полякам зарубежья, вернувшимся в Польшу. — Прим.).

Также Константину требовалось подать другую декларацию — PIT-38. В ней он отразил доход по операциям с криптовалютой. По ней молодому человеку нужно было заплатить 2500 злотых налога.

— Рассчитывал, что когда мне вернут деньги на карту, я добавлю 700 злотых и оплачу [то, что должен].

Но спустя несколько недель деньги на карту Константину так и не пришли, и он решил позвонить в налоговую, чтобы уточнить почему. Там мужчине сказали, что через специальную форму на сайте ему нужно подать заявление с просьбой засчитать переплату по PIT-36 в недоплату по PIT-38. А если этого не сделать и по истечении срока оплаты налог не будет внесён, перерасчёт будет произведён автоматически.

— Я решил подстраховаться: подал заявление и оплатил разницу. В целом всё прошло хорошо, никаких волнений не было. Единственное — считаю, что 19% [налога] за криптовалюту — это многовато. Несмотря на то, что в моём случае речи о крупных суммах не идёт, размер налога оказался ощутимым.