Новая оптимизация: на Гомельщине ликвидируют 250 ферм 1 6.05.2024, 10:51

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Армия «тунеядцев» станет еще больше.

По информации официального тг-канал Гомельского облисполкома, количество молочных ферм в Гомельской области планируется сократить на 45%: с 550 до 300.

По словам председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко, это необходимо сделать по решению Лукашенко, «чтобы быть конкурентоспособными на международном рынке».

Как отмечает «Флагшток», что будет с работниками 250 ликвидируемых молочных ферм, Крупко не сказал.

На практике такое решение может означать, что несколько тысяч работников отсталых хозяйств не смогут найти другую работу в своих малых населенных пунктах и будут вынуждены мигрировать.