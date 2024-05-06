Новая оптимизация: на Гомельщине ликвидируют 250 ферм

Новая оптимизация: на Гомельщине ликвидируют 250 ферм1
- 6.05.2024, 10:51
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Армия «тунеядцев» станет еще больше.
По информации официального тг-канал Гомельского облисполкома, количество молочных ферм в Гомельской области планируется сократить на 45%: с 550 до 300.
По словам председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко, это необходимо сделать по решению Лукашенко, «чтобы быть конкурентоспособными на международном рынке».
Как отмечает «Флагшток», что будет с работниками 250 ликвидируемых молочных ферм, Крупко не сказал.
На практике такое решение может означать, что несколько тысяч работников отсталых хозяйств не смогут найти другую работу в своих малых населенных пунктах и будут вынуждены мигрировать.