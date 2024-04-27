Израиль меняет правила въезда для туристов 27.04.2024, 16:35

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В том числе и для белорусов.

Израиль принял решение изменить правила въезда для туристов. Причем будет неважно – приезжает путешественник из страны, с которой действует безвиз, или нет.

Дело в том, что правительство страны планирует внедрить новшества при оформлении туристов уже в 2024 году. Сегодня белорусы могут посетить Израиль в рамках безвизового режима с максимальным сроком пребывания до 90 дней, однако скоро это закончится.

Скоро всем путешественникам необходимо будет получить электронное разрешение на въезд (ETA), отмечает tochka.by.

Что это такое?

Система, что позволит изменить правила въезда в Израиль, представляет собой документ, который необходимо получить, заполнив онлайн-форму. В нее потребуется внести некоторые основные личные данные.

Новшество станет отслеживать всех приезжающих туристов, обеспечивая их безопасность. К слову, каждый год Израиль посещает порядка 4,5 млн гостей. Правительство страны отмечает, что ETA будет мало чем отличаться от электронных виз, которые уже нужны для въезда во многих странах мира.

Как это будет работать?

Для того чтобы спокойно попасть в Израиль по новой схеме, турист должен подать онлайн-заявку и оплатить комиссию. После этого потребуется дождаться одобрения. Обещают, что ответ пришлют не более чем за 72 часа.

Далее необходимо просто предъявить ETA сотруднику иммиграционной службы в аэропорту. И вы готовы исследовать совершенно новую страну.

Что потребуется из документов?

Для получения электронной визы в Израиль необходимы будут данные карты, чтобы оплатить подачу заявления.

Также потребуется паспорт и адрес электронной почты, на которую придут уведомление и документ.

К слову, электронное разрешение на въезд (ETA) действительно в течение двух лет после выдачи. Однако оно не предоставляет право долго находиться в стране, ведь документ носит краткосрочный характер.

При наличии ETA в Израиле можно пребывать не более трех месяцев.

Отмечается, что для въезда в Израиль гражданину любой страны, которой не требуется виза, будет необходимо ETA. Сюда входят США, Австралия, страны Европейского союза, Великобритания и многие другие государства. Среди них и Беларусь.