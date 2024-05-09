закрыть
9 мая 2024, четверг, 18:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

До +20°С ожидается 10 мая в Беларуси

  • 9.05.2024, 18:20
До +20°С ожидается 10 мая в Беларуси

Будет облачно с прояснениями.

До плюс 20 градусов и дожди ожидаются 10 мая в Беларуси. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки в стране будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут дожди. Ветер будет западный, северо-западный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. Ожидается усиление ветра порывами 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем плюс 10-16 градусов, по югу — до 20 градусов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане
Россия с упорством идиота пытается «повторить»
Россия с упорством идиота пытается «повторить» Леонид Невзлин
Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко
Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко Владимир Пастухов