До +20°С ожидается 10 мая в Беларуси 9.05.2024, 18:20

Будет облачно с прояснениями.

До плюс 20 градусов и дожди ожидаются 10 мая в Беларуси. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки в стране будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут дожди. Ветер будет западный, северо-западный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. Ожидается усиление ветра порывами 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем плюс 10-16 градусов, по югу — до 20 градусов.