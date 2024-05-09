Минувшей ночью в Беларуси был побит температурный рекорд 1912 года 9.05.2024, 18:47

Температура опустилась до 6 градусов мороза.

Вторую ночь подряд на беларусских метеостанциях обновляются температурные антирекорды. В Россонах на севере Витебской области похолодало до 5,8 градуса мороза — это новый абсолютный минимум ночи на 9 мая, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета. Прежний антирекорд держался с 1912 года — 3,3 градуса ниже нуля в Минске.

В двух населенных пунктах обновлены исторические минимумы месяца. В Верхнедвинске температура опустилась до 4,6 градуса мороза (было -4,5°С 11 мая 2017 года), в Мстиславле — до -3,4°С (-2,6°С 8 мая 2023 года).

Еще в двух городах майские минимумы повторились, одновременно переписаны антирекорды ночи на 9 мая. В Горках было 4,4 градуса мороза (столько же — 8 мая 1953 года; прежний антирекорд ночи — 2,6 градуса ниже нуля в 1912 году), в Славгороде — 3,1 градуса мороза (столько же — 1 мая 2017 года; прежний антирекорд ночи — 0,8 градуса выше нуля в 1999 году).

Всего минувшей ночью зафиксировано 19 локальных рекордов холода, в том числе в двух областных центрах — Витебске (-4,1°С против -3,1°С в 1999 году) и Могилеве (-1,3°С против -0,9°С также в 1999 году). В Минске похолодало до -2,3°С, однако антирекорд устоял (показатель упомянут выше).

Ночью 10 и 11 мая температура ожидается положительной, 12 мая Белгидромет прогнозирует заморозки до -3°С.