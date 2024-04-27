Крымский мост, бункер Путина: какими будут цели для ракет ATACMS 2 27.04.2024, 16:27

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Американцы тайно начали поставлять ATACMS еще с марта.

Благодаря решению Конгресса США на украинском фронте в ближайшее время более активно себя проявят ракеты ATACMS. И если ранее ракеты поставлялись с дальностью до 165 км, то теперь их ударное действие достигает 300 км. Причем, американцы тайно начали поставлять такие ATACMS еще с марта. И эксперты сходятся во мнении, что удар по военному аэропорту «Джанкой» в оккупированном Крыму был осуществлен именно ними.

«Какими могут быть цели для ударов ATACMS?» — такой вопрос украинский телеканал FREEДOM задал своим зрителям.

Список желаемых атак получился широкий — Крымский мост, бункер Путина, Кремль, нефтебазы, военные заводы и иные объекты:

«Живу в Крыму, и с нетерпением жду, когда «Атакмсы» разнесут Крымский мост — этот путинский самострой»;

«Крымский мост. Он как стратегически важен, так и политически. Прямо «скрепа» путиноидов»;

«Самолеты в Крыму, взлетающие с аэродромов с ракетами на борту, — отличная цель. Можно и установки с «Шахедами», которые группами запускают»;

«Резиденция Путина»;

«Цели для АТАСМS. Стратегические пункты, с которых бомбят Украину. Заводы, по производству оружия. Военные корабли. Нефтебазы. Крымский мост. Все то, что уничтожает украинские территории и украинский народ, должно быть уничтожено! Верим в ВСУ и наших союзников! Україна понад усе»;

Цели для ATACMS в оценке экспертов

Предполагаемые цели для 300-километровых ракет ATACMS обозначили и военные эксперты. Свое мнение в эфире телеканала FREEДOM озвучили:

- Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий ВСУ;

- Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины»;

- Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований;

Иван Варненко: Это значительно удорожает войну для Российской Федерации

— Думаю, Генеральный штаб ВСУ, военачальники и украинские аналитики давно определили базовые цели, которые будут подлежать уничтожению, когда радиус украинского оружия возмездия будет выше.

ATACMS — это высокоточное оружие, и теперь радиус его воздействия будет более чем 165 км. ATACMS на 165 км — это были ракеты ранних модификаций, более старых модификаций. С ними мы работали уже с конца 2023 года.

Несколько дней назад прозвучала приятная новость, что Украина еще в начале весны получила новые ракеты, позволяющие работать высокоточно на расстоянии до 300 км. Этими ракетами уже был нанесен удар по военному аэропорту в Джанкое. Там были уничтожены системы радиолокации, системы противовоздушной обороны, самолеты, вертолеты.

ATACMS — это очень точное и серьезное оружие, которое сейчас заставляет российских оккупантов дергаться в поисках более спокойных мест, чтобы укрывать свою логистику, пункты управления, базы и все остальное, что имеет отношение к военному комплексу. И, конечно же, ракетные и артиллерийские системы, которыми они наносят удары по Украине.

Они сейчас вынуждены будут очень серьезно изменять свой подход к тому, где это все размещать. Это сделает дороже российскую военную логистику, заставит летать [их самолеты] на большем расстоянии, им надо будет оберегать склады боеприпасов и все остальное. И, в конце концов, им нужно думать, где дислоцировать свои войска, в том числе — где они будут отдыхать, где они будут проходить тренировки и все остальное.

То есть это сейчас значительно удорожает войну для Российской Федерации.

Я надеюсь, что этих ракет будет достаточно в Украине для того, чтобы работать по приоритетным и важным целям.

Уверен, что логистический узел, который называется Крымский (Керченский) мост, является законной целью. Думаю, он будет уничтожен.

Целей для ATACMS достаточно, чтобы мы поработали по ним несколькими сотнями или даже тысячей этих ракет.

Александр Мусиенко: Считанные дни будут отделять Крымский мост от его разрушения

— Ракеты необходимы, чтобы не давать разворачиваться наступательным действиям российских войск. Очевидно, что они планируют интенсифицировать наступление в конце мая, в начале июня. И украинские силы к этому готовятся. Готовятся устроить довольно горячий прием, а сейчас все больше средств для этого появится. Отпор будет решительным.

Ракеты ATACMS необходимы, чтобы не давать России перегруппироваться, перебрасывать свои тылы. А также для повреждения логистики.

Думаю, что после появления этих ракет у Украины считанные дни будут отделять Крымский мост от его разрушения либо серьезного повреждения.

А также ракеты будут применять для ударов по скоплению особенно техники, артиллерии, которую Россия сейчас подвозит к фронту, готовясь к еще более активному наступлению.

Теперь снова можно будет активизировать вопрос с нашими немецкими друзьями и партнерами по TAURUS. Ведь теперь, когда будут ATACMS, можно будет сказать: смотрите, США предоставляет такие ракеты, и они не боятся эскалации. Поэтому это может быть примером для Германии.

Хочу напомнить, что Германия, в принципе, вышла в лидеры по предоставлению помощи Украине среди европейских стран. Они активно поддерживали все начинания США по предоставлению помощи Украине… Поэтому я вижу, что возобновить диалог по TAURUS возможности будут. По крайней мере, у нас появились новые аргументы. Раньше у нас этих аргументов не было, сейчас они появятся.

Игорь Романенко: Относительно целей есть объективные требования ведения войны

— Дальность как раз и определяет цели, по которым необходимо наносить удары.

Кроме очевидных целей, я бы еще добавил пункты управления, узлы связи, то есть по управленческим структурам противника. Мы видели, как наносились удары по пунктам управления Черноморского флота РФ — основному, запасному. Удары по командному пункту, системам ПВО в Юхариной балке [в оккупированном Севастополе]. И даже скалы россиянам там не помогли.

Понижение управленческого, разведывательного потенциала приводит к снижению потенциала ведения боевых действий.

И после всех этих ударов они переместили управленческие структуры своей авиации и Черноморского флота на [севастопольский аэропорт] «Бельбек». Наши разведали это и снова нанесли удар по этой системе.

Поэтому у них сейчас ситуация, когда они не знают, куда им деваться в Крыму.

И поступление ракет типа ATACMS будет давать нам возможность держать их системы разведки и управления в подорванном состоянии.

Также добавляем нанесение ударов по логистическим целям, чтобы подрывать обеспечение их боевых действий.

Это классические подходы, которые те же американцы использовали во время Второй мировой войны. Так, перед высадкой в Нормандии их целями были топливные структуры (условные нефтеперерабатывающие заводы, НПЗ), военные заводы и самолеты на аэродромах. И сегодня мы делаем то же самое. Потому что это объективные требования ведения войны.

Но у американцев сохраняется условие — не бить ракетами ATACMS по территории России. Поэтому здесь будем смотреть. Может, будем бить тогда не по заводам в РФ, когда там это все производится, а уже тогда, когда вооружение заходит на оккупированную территорию Украины. Плюс, ведь для ударов по военным объектам на территории РФ у нас есть вооружение от украинского военно-промышленного комплекса.