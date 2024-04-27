Как на самом деле выглядят больничные палаты в регионах 3 27.04.2024, 16:16

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В Сеть попало шокирующее видео.

Пациентка оршанской больницы №1 имени Семашко выложила в соцсетях ролик, где возмущается ужасным состоянием палат в неврологическом отделении. Самое возмутительное, что двери в отделении не пропускают по ширине коляску даже для подростка.

В этом же ролике женщина показывает замечательный ремонт в санузле для персонала больницы. Такая несправедливость возмутительна.

Не менее печально, что Орша имеет глубоко дефицитный бюджет.