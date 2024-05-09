Лукашенко уже не может спать спокойно Дмитрий Михайлов

9.05.2024, 9:10

Больному диктатору стоит внимательно наблюдать, что произойдет после парада в Москве.

На фоне многочисленных и противоречивых сливов и утечек из спецслужб РФ громко прозвучала новая версия авторитетного магистра оккультных наук Андрея Космача. Выступая на популярном YouTube-канале Марка Фейгина, Космач уверенно озвучил хитросложенную теорию, объясняющую все кремлевские нестыковки последнего времени.

Он признал наличие путинского двойника, подтвердил, что 26 октября 2023 года Путин надолго впал в кому, из-за чего в медийной повестке его место занял Николай Патрушев, который во всем черном на камеры произнес о покойном Путине практически поминальную речь.

Но оказалось, что Путин все-таки не умер, а вышел позже из длительной комы слегка другим человеком — изменился в лице, забыл немецкий язык, потерял интерес к политике и тем вынудил Патрушева взять на себя его функции. Эту удобную версию тут же подхватили социальные сети и, например, такие ЛОМы, как ведущая «Радио Свобода» Елена Рыковцева и популярный на французском и украинском ТВ кагэбэшный аналитик Юрий Жирнов.

Если бы версия Космача оказалось правдой, то им и им подобным не пришлось бы краснеть за бесконечное пережевывание последних «путинских» передвижений и высказываний, а Патрушев и его коллеги по Политбюро 2.0 получили бы мощную оккультную легитимацию своих практических действий.

Это очень кстати накануне майского объявления о том, кто будет премьер-министром и, соответственно, первым в очереди на кремлевский трон. Си Цзиньпину нравится Михаил Мишустин, Николаю Патрушеву нравится его сын Дмитрий, Сергей Чемезов предлагает Дениса Мантурова, а из Тулы неожиданно появилась компромиссная фигура Алексея Дюмина.

В текущей конфигурации кремлевских башен, по сути, кремлевской является всего одна, далеко не самая заметная. Это ФСО Дмитрия Кочнева с адресом действительно в Кремле (109012, Москва, Кремль-9). Остальные московские башни расположились вокруг Кремля. Самая главная на сегодня силовая башня Совбеза во главе с Николаем Патрушевым символично оказалась в Китай-городе.

Башня ФСБ — естественно на Лубянке. Формально во главе башни — союзник Патрушева Геннадий Бортников (которого Лукашенко ласково называет Гена), но фактически там заправляет первый заместитель Сергей Королев. Там же скрывается так называемый спецназ Сечина, который поутих в последнее время, но, тем не менее, смог ликвидировать непокорного Алексея Навального.

«Ростех» Сергея Чемезова находится на Волоколамском шоссе. Это вторая по ранжиру, относительно мирная башня ВПК, на которую ориентируются остатки ельцинской семьи, связанные с ней олигархи первого призыва вроде Абрамовича и слегка оппозиционные медиаперсоны.

Их мировоззрение отражает «Новая газета», «Эхо» (Москвы) и RTVi. Башню путинских друзей во главе с все еще влиятельным Юрием Ковальчуком территориально можно условно привязать к Национальной Медиа Группе на Пречистенке, председателем совета директоров которой является сама Алина Кабаева.

В этих московских башнях и решают сейчас, кто будет премьером, преемником и как будет выглядеть фасад московской власти после 9 мая.

На параде 9 мая непременно появится толстяк Лукашенко, который на этот раз назначил себя не только правителем Беларуси, но и председателем «всебелорусского народного собрания» (ВНС). В престижной компании президентов Гвинеи-Биссау, Лаоса и подневольных коллег по СНГ он обязан отработать лицом в Москве свой денежный вассальный статус. Недавнее расследование показало, что уже в 2020 году после народных протестов началось интенсивное строительство резиденции диктатора в высокогорной Красной Поляне возле Сочи. До «запасных аэродромах» для семьи диктатора в Китае и в ОАЭ.

Это лишнее доказательство реальной развилки событий 2020 года в РБ. Лукашенко, несмотря на нажим со стороны Путина, не сразу решился на жестокое подавление восстания и, видимо, колебался, не принять ли негласное предложение об эвакуации с семьей. Старший сын диктатора Виктор Лукашенко, завсегдатай ОАЭ, настаивал на мирном уходе. За что, по нескольким свидетельствам, заслужил от диктатора прилюдную оплеуху. По оценке Андрея Суздальцева, хорошо припрятанное состояние семьи — никак не менее двенадцати миллиардов долларов. Этого, наверное, хватило бы Виктору на все его любимые развлечения. Но не тут-то было — пришлось опять воевать с подведомственным крепостным народом.

Трюк с ВНС был придуман Лукашенко в период обещанного Путину медленного транзита. Тогда же на моей Красноармейской улице в центре Минска на месте бывшей Республиканской станции юных техников диктатору отгрохали еще одну помпезную резиденцию — явно с расчетом на переход того из президентов в председатели ВНС.

Но все опять поменялось, и теперь ВНС превратился в ненужную декорацию типа ВСНП в Китае или Всеобщий Народный Конгресс Ливийской Джамахирии покойного Каддафи.

Еще недавно Лукашенко мог спать относительно спокойно — Патрушев презирает соседнего диктатора, но пока не трогает. Характерно, однако, что на любимом ресурсе Патрушева «Аргументы и факты» на днях появилась ссылка на подробнейший перечень всех молодых любовниц больного диабетом диктатора.

Похоже, тому стоило бы внимательно понаблюдать за тем, что произойдет в Москве после его перелета с тамошнего парада 9 мая на парад своих потешных войск в Минске.

Дмитрий Михайлов, kasparov.ru