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Очереди на выезд из Беларуси в Европу резко увеличились

  • 9.05.2024, 9:40
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Очереди на выезд из Беларуси в Европу резко увеличились

На некоторых пунктах пропуска придется стоять до двух суток.

Со вчерашнего вечера, 8 мая перед границей ЕС со стороны Беларуси начали увеличиваться автомобильные очереди. По обновленным данным Госпогранкомитета в целом транспорта перед пунктами пропуска стало больше.

Путешественники сообщают, что ожидание перехода границы может составлять до двух суток.

По данным Госпогранкомитета на 8.00 9 мая во всех пунктах пропуска (кроме «Бреста) пассажирского транспорта стало больше по сравнению с вечером вчерашнего дня.

В чате, где обсуждают прохождение границы через пункт пропуска «Брест» (граница с Польшей), люди, которые едут на личных автомобилях, сообщают, что ждут в очереди больше суток, при этом в зону оформления они еще не въехали. Они предполагают, что в целом ожидание и прохождение контроля на двух границах займет 1,5−2 суток.

Есть отзывы от путешественников, которые решили схитрить: вчера около 20.00 они доехали до погранперехода, добрались до рейсового автобуса, который стоял поближе к границе и дальше двигались с ним. В этом случае люди только после 7.00 оформились на белорусской стороне.

В «Беняконях» (граница с Литвой) обстановка была чуть лучше — ожидание в очереди составляло около 24 часов.

Те, кто поехали в Литву на автобусе через «Каменный лог», всю ночь ждали прохождения границы, в 8.40 они еще проходили литовскую сторону. По заявлениям очевидцев, всего оформление проходили четыре автобуса.

Люди, которые выезжают через «Григоровщину» (граница с Латвией) отметили, что в очереди на авто придется ждать оформления не меньше 18 часов.

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