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Командиры подставили целый взвод россиян, попавших в плен ВСУ

  • 9.05.2024, 8:57
  • 1,590
Командиры подставили целый взвод россиян, попавших в плен ВСУ

Вот что они рассказали.

Подразделение российских разведчиков попало в плен из-за действий своих командиров, которые отправили солдат на хорошо укрепленные позиции украинской армии на границе с Харьковской областью.

Согласно полученной информации, ВСУ захватили в плен целый взвод разведки 139-го отдельного мотострелкового батальона, сообщает dialog.ua.

Сайт опубликовал видео допроса российских военнослужащих, которые рассказали, что их разведывательный взвод был отправлен штурмовать укрепрайон ВСУ без должной подготовки, поддержки и снабжения.

Штурм закончился неудачей: в результате неудачной попытки наступления часть группы погибла, а более удачливые оказались в плену у ВСУ.

Один из задержанных россиян выразил желание присоединиться к российским повстанцам из РДК. Остальных отправят в украинский лагерь для военнопленных.

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