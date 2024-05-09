Командиры подставили целый взвод россиян, попавших в плен ВСУ
- 9.05.2024, 8:57
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Вот что они рассказали.
Подразделение российских разведчиков попало в плен из-за действий своих командиров, которые отправили солдат на хорошо укрепленные позиции украинской армии на границе с Харьковской областью.
Согласно полученной информации, ВСУ захватили в плен целый взвод разведки 139-го отдельного мотострелкового батальона, сообщает dialog.ua.
Сайт опубликовал видео допроса российских военнослужащих, которые рассказали, что их разведывательный взвод был отправлен штурмовать укрепрайон ВСУ без должной подготовки, поддержки и снабжения.
Штурм закончился неудачей: в результате неудачной попытки наступления часть группы погибла, а более удачливые оказались в плену у ВСУ.
Один из задержанных россиян выразил желание присоединиться к российским повстанцам из РДК. Остальных отправят в украинский лагерь для военнопленных.