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Российский Белгород сотрясли мощные взрывы

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  • 9.05.2024, 9:51
  • 6,664
Российский Белгород сотрясли мощные взрывы

На месте многочисленных прилетов начались пожары.

В российском Белгороде в ночь на 9 мая три раза объявляли ракетную опасность. В городе было слышно взрывы, на месте вероятных прилетов начались пожары, видно дым, передает OBOZ.UA.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. На опубликованных в сети кадрах видно, что над городом поднимаются черные клубы дыма.

В двух районах города, как пишут российские пропагандисты, горят автомобили. Также выбиты стекла в квартирах жилой многоэтажки. Кроме того, пожар начался в местном гаражном кооперативе.

Официальной информации от властей российского региона пока нет.

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