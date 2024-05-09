Белорусов переводят на базовые счета 9.05.2024, 9:59

7,790

Что это такое?

Три года назад вступил в силу закон о базовых счетах. Он гарантировал белорусам минимальный бесплатный набор банковских услуг, а вместе с этим и возможность легально отвязать свою зарплату от того банка, который выбрал наниматель (и это тоже бесплатно для работника).

Журналисты onliner.by посмотрели, что из этого стало реальностью.

Очень коротко, почему это важно:

На базовые счета переводят всех пенсионеров, то есть в будущем он появится у всех белорусов.

С 1 июля многие будут получать пенсии и пособия только через банки, им надо подготовиться заранее.

Работники могут не дожидаться и открыть базовый счет сейчас, чтобы получать зарплату через тот банк, через который они хотят.

Что за базовый счет

Они появились 1 марта 2022 года, когда вступил в силу указ №363 «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания».

Базовый счет означает, что клиенту

законодательством гарантируется определенный бесплатный набор операций, за которые банк не будет брать плату. Например, если чаще всего банк берет деньги за выпуск карты и ее обслуживание, то при открытии базового счета это будет в бесплатном гарантированном пакете.

Впрочем, бесплатных операций может быть больше, если банк решит таким образом переманивать клиентов к себе. Конкретные условия лучше уточнять в финучреждении — что платно, а что нет. Если за какую-то операцию банк будет брать вознаграждение, оно должно быть не выше, чем по обычным счетам.

Счет открывается в белорусских рублях, к нему должны выпускать карточку национальной системы «Белкарт» или кобейджинговую двух систем — под этот критерий попадает «Белкарт-Maestro», это стоит учитывать, если планируете рассчитываться такой картой за границей.

Выпустить карты платежных систем Visa или Mastercard не получится.

Еще из важного — к базовому счету делают только одну бесплатную карточку.

Где открыть

Указ №363 обязал открывать такие счета банки с долей государства в уставном фонде более 50%. Сейчас это «Беларусбанк», «Белинвестбанк», «Белагропромбанк», «Банк Дабрабыт».

У остальных такой обязанности нет, но они могут делать это по желанию. Сейчас базовый счет можно открыть также в «Банке БелВЭБ», «Белгазпромбанке», «Сбер Банке» и «Приорбанке». Так что одними госбанками дело не ограничилось — всего их участвует восемь, и физлицо само выбирает, куда ему идти.

Открывать базовый счет могут любые физлица — граждане Беларуси и иностранцы с ВНЖ, но кроме ИП и нотариусов. У одного человека может быть только один базовый счет. По количеству других счетов в банках ограничений нет, то есть с базового можно переводить поступления на другие свои счета.

Для кого это обязательно

Обязанность открывать базовый счет есть у получателей пенсий, стипендий и других социальных выплат через банки (всего их 30, полный список — здесь). Правда, после подписания указа для них оставили переходный период — тем, кто на тот момент уже получал выплаты, разрешили оформить базовый счет до 1 июля 2025 года. Варианта два: открыть новый счет или просто переоформить текущий в базовый, если ваш банк дает такую возможность.

Что, если забыл, а 1 июля 2025 года уже скоро? Лучше не забывать, потому что с этой даты соцвыплаты будут приходить только на базовые счета. Если вы такой не откроете, то остается только выплата наличными.

Правда, и тут есть нюанс: с 1 июля 2024 года будут изменения для тех, кто получает пенсии и пособия на детей. По новым правилам, тем, кто живет в городах и районных центрах, выплаты положены только через банк.

Выбор между почтой и банком останется для тех, кому старше 70 лет, инвалидов I и II групп. Право выбора остается и по детским пособиям у инвалидов I и II групп, у семей с ребенком-инвалидом до 18 лет. А для тех, кто в деревне, ничего не меняется.

Готовиться к этим изменениям нужно уже сейчас, чтобы не остаться без выплат. До 10 июня надо выбрать банк и открыть там базовый счет (можно выбрать получение денег в кассе банка или на карточку) и там же написать заявление о перечислении пенсии или пособия.

А если я получаю зарплату?

Тогда никаких обязательств по базовому счету у вас не возникает, просто появилось право поменять обслуживающий банк.

Допустим, вас не устраивает выбор работодателя, тогда вы вправе получать зарплату на карту того банка, который выберете сами (но он должен заниматься базовыми счетами, а в программе участвуют не все банки). Каких-то ограничений относительно того, кто из работников может выбирать другой банк, нет.

Никакие комиссии за то, что зарплата приходит в другой банк, с вас брать не должны.

А что там с «зарплатным рабством»?

Не все работники могут быть довольны банком, который выбрала его организация для зарплатного проекта, и указ №363 разрешает отдельно перейти в другой банк.

Банки не раскрывают статистику, сколько физлиц открыли базовые счета именно для получения зарплаты, но говорят, что пенсионеров большинство: все-таки для них базовый счет постепенно становится обязанностью. Специальные бонусы при открытии базового счета есть для пенсионеров, а отдельно для получения зарплаты мы таких продуктов не нашли, можно открывать базовый счет на стандартных условиях.

В прошлом году базовых счетов было уже 370 тыс., а со временем они будут у большинства белорусов.

Что делать работающим пенсионерам?

В таком случае, если есть базовый счет для перечисления пенсии, то зарплату будет удобно получать тоже на него, даже если организация обслуживается в другом банке.

На что стоит обратить внимание?

Несмотря на то что перечень бесплатных услуг закреплен указом №363, банки могут давать своим клиентам дополнительные «плюшки»: например, кешбэк, когда на карту возвращается определенный процент от покупки, отдельные условия для пенсионеров или студентов, начисление процентов на остаток по счету.

Например, у «Банка БелВЭБ» два варианта открытия базового счета в зависимости от того, какие выплаты будут на него зачисляться (базовый счет или базовый счет «Пенсионный» с бесплатной карточкой для пенсионеров).

— К настоящему времени банком открыто порядка 10 тыс. базовых счетов. Их количество растет каждый месяц, — рассказали в пресс-службе банка. — Мы считаем, что во многом это обусловлено тем, что при оформлении карточки для пенсионеров в банке действуют хорошие условия: манибэк в аптеках и магазинах оптики — 5%, при расчетах в продуктовых магазинах, за коммунальные платежи, мобильную связь и интернет — 1%, по другим категориям товаров — 3%, начисляются проценты на остаток средств в размере 3% годовых, есть возможность бесплатного снятия денежных средств в любом банкомате страны.

«Беларусбанк» предлагает выбрать из трех карт к базовому счету, одна из которых оформляется в рамках клуба «Бархат» для пенсионеров. Обещают 1% манибэка за платежи в ЕРИП и 3% по отдельным категориям, а также повышенную ставку по онлайн-депозитам.

У «Белагропромбанка» есть пенсионный пакет «Забота» для базового счета с манибэком от 1 до 3% и скидками от компаний-партнеров.

У других банков также есть бонусы для тех, кто открывает базовые счета, — читайте и сравнивайте условия.

«Уже год без карты». Есть еще альтернатива?

Читательница сайта Алена рассказала про лайфхак, благодаря которому она уже больше года без карточки, но исправно получает зарплату.

— В нашей организации зарплата традиционно поступает на карту «Белинвестбанка». В очередной раз истек срок действия карты, мне предложили оформить новую платно. Но оказалось, что зарплату можно получать на счет и в приложении «Оплати». А оно позволяет как переводить деньги без комиссии, так и расплачиваться во множестве мест, в том числе за проезд в общественном транспорте.

Деньги снимать с «Оплати» в банкоматах «Белинвестбанка» тоже можно, сканируя QR.

Читательница говорит, что именно так получает зарплату уже больше года, никаких неудобств при этом не заметила. Правда, привычная карта у нее тоже есть, просто она оформлена в другом банке и дает свои бонусы вроде кешбэка и возможности рассчитываться за границей, и туда в один клик переводятся деньги с «Оплати».

По словам Алены, на работе проблем с таким получением зарплаты не возникло, после установки приложения надо передать данные в бухгалтерию — и все.

Кстати, лайфхак с приложением работает вне зависимости от того, в каком банке обслуживаются работник и его организация.