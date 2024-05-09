Загадочный российский корабль вышел в море на фоне обстрела Украины 3 9.05.2024, 9:30

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Иллюстрационное фото

Цель его появления до сих пор не ясна.

Россия перед вчерашним обстрелом Украины вывела в море два корабля. Один из них выпустил ракеты по Украине, цель выхода второго корабля - неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

«Вчера был выход двух носителей. Одна - подлодка. Она, вероятно, и нанесла удар четырьмя крылатыми ракетами «Калибр». Все они были уничтожены», - сообщил Плетенчук.

Спикер добавил, что второй ракетоноситель - это ракетный корабль проекта «Буян-м». Он выходил на внешний рейд.

«Выходил из Новороссийска. Однако после этого вернулся. С какой целью пока неясно. Но подтверждения, что он использовался для нанесения удара нет», - отметил он.