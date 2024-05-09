закрыть
9 мая 2024, четверг, 11:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Победа и ложь

  • Андрей Окунь
  • 9.05.2024, 10:08
  • 4,318
Победа и ложь
Андрей Окунь

Но есть все же важное отличие.

Сегодня будут много говорить о Победе 1945 года, пачкая ее грязью гнилой лжи кремлевских сидельцев. Ту победу будут ставить в пример, объясняя нынешние бесчисленные и бессмысленные убийства тем, что когда-то деды тоже убивали и погибали.

Но есть все же важное отличие. То поколение жертвовало собой ради мира. Те люди защищали родину, на которую напал беспощадный враг, а не ездили на фронт как на новый вид вахтовой работы.

Сегодня обязательно будут использовать ту войну, чтобы оправдать эту. Будут снова натягивать прошлую войну с фашизмом на нынешнюю войну с призраками пропаганды, пока россияне с удивлением и любопытством будут глазеть на притащенную с фронта подбитую технику.

И, конечно, над всем этим мнимым триумфом будет возвышаться мнимый завоеватель. Тот самый великий полководец Путин, говорящий в глаза матери солдата, что в ДТП и от алкоголя погибает куда больше людей, чем на «СВО». Главнокомандующий, так ни разу и не побывавший на Донбассе, который он с такой сердобольностью спасает.

Сегодня, к сожалению, будут много говорить о войне, но ни слова правды не скажут о мире.

Андрей Окунь, «Телеграм»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко
Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко Владимир Пастухов
Главная проблема Путина
Главная проблема Путина Владимир Фесенко
Шесть сценариев завершения войны для Путина
Шесть сценариев завершения войны для Путина Дмитрий Чернышев
Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип