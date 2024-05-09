Победа и ложь Андрей Окунь

9.05.2024, 10:08

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Андрей Окунь

Но есть все же важное отличие.

Сегодня будут много говорить о Победе 1945 года, пачкая ее грязью гнилой лжи кремлевских сидельцев. Ту победу будут ставить в пример, объясняя нынешние бесчисленные и бессмысленные убийства тем, что когда-то деды тоже убивали и погибали.

Но есть все же важное отличие. То поколение жертвовало собой ради мира. Те люди защищали родину, на которую напал беспощадный враг, а не ездили на фронт как на новый вид вахтовой работы.

Сегодня обязательно будут использовать ту войну, чтобы оправдать эту. Будут снова натягивать прошлую войну с фашизмом на нынешнюю войну с призраками пропаганды, пока россияне с удивлением и любопытством будут глазеть на притащенную с фронта подбитую технику.

И, конечно, над всем этим мнимым триумфом будет возвышаться мнимый завоеватель. Тот самый великий полководец Путин, говорящий в глаза матери солдата, что в ДТП и от алкоголя погибает куда больше людей, чем на «СВО». Главнокомандующий, так ни разу и не побывавший на Донбассе, который он с такой сердобольностью спасает.

Сегодня, к сожалению, будут много говорить о войне, но ни слова правды не скажут о мире.

Андрей Окунь, «Телеграм»