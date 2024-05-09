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Пашинян не остался на парад Победы в Москве

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  • 9.05.2024, 9:31
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Пашинян не остался на парад Победы в Москве

Ночью политик после встречи с Путиным сразу улетел домой.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не остался на парад Победы в Москве и сегодня ночью после встречи с Путиным сразу улетел домой.

Премьер Армении уже посетил парк Победы в Ереване и возложил цветы к Вечному огню, сообщает близкий к Кремлю «Пул №3».

Вчера на саммите ЕАЭС Пашинян пытался поднять вопрос Армении в ЕАЭС и ОДКБ, экономические вопросы.

Кремлевский журналист Андрей Колесников отмечал, что на саммите ЕАЭС общее внимание было приковано именно к Пашиняну.

«Никол Пашинян выступил мирно, демонстрируя, что Армения намерена и дальше быть членом ЕАЭС и, возможно, даже примет участие в финансировании этой организации. Его не устраивает лишь медленное движение в сторону общего энергорынка (это, по всей видимости, главное, из-за чего Армения и вступила в ЕАЭС) и согласования, которые кажутся Николу Пашиняну порой бесконечными (а в этом, очевидно, и состоит дальновидность российской политики на этом треке)».

Позже состоялись ночные переговоры Путина и Пашиняна, после которых армянский премьер вернулся в Ереван.

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