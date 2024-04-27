Беглые «Каракурты» 27.04.2024, 16:06

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Исчезли недостроенные корабли Черноморского флота России.

Черноморский флот Российской Федерации в апреле увел два малых ракетных корабля типа «Каракурт» из Новороссийска и из Черного моря. По данным Сил обороны Украины, корабли отправлены по внутренним рекам, предположительно на российский завод для достройки.

Ранее эти МРК должны были достраивать на заводе «Залив» в Керчи, но после уничтожения однотипного с ними «Аскольда», корабли убрали из рискованного места. Каких украинских средств поражения боятся российские военные и какие перспективы достройки «Каракуртов», сообщает «Крым.Реалии».

Во вторник, 23 апреля, спикер Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что для Черноморского флота России было запланировано построить пять кораблей. По его словам, россияне строят корабли в Зеленодольске, что в Татарстане, и оттуда внутренними водами через Волго-Донской канал спускают в Азовское море. Речь идет о малых ракетных катерах проекта 22800 «Каракурт».

«Это корабль, который имеет зону «река-море». Он предназначен для охраны территориальных вод. Можно сказать, это сторожевой корабль, но с крылатыми ракетами на борту, ведь он может выполнять задачи по обстрелу территорий на достаточно большие расстояния», – подчеркнул представитель Сил обороны Юга.

В начале апреля министр обороны России Сергей Шойгу рассказывал о трех кораблях, которые планируют вводить в строй Черноморского флота. Как отметил глава ведомства, это будут корабли проекта «Каракурт».

🇷🇺BSF: NOVOROSSIYSK🇷🇺

0.5m📷 from 25 April 2024. Majority of usual suspects are at the naval piers in Novo. Curiously missing however, are the Karakurt Class vessels (Amur & Tucha) as well as 1x KILO. pic.twitter.com/ryawZr16TK — MT Anderson (@MT_Anderson) April 25, 2024

«Это корабль, который имеет зону «река-море». Он предназначен для охраны территориальных вод. Можно сказать, это сторожевой корабль, но с крылатыми ракетами на борту, ведь он может выполнять задачи по обстрелу территорий на достаточно большие расстояния», – подчеркнул представитель Сил обороны Юга.

В начале апреля министр обороны России Сергей Шойгу рассказывал о трех кораблях, которые планируют вводить в строй Черноморского флота. Как отметил глава ведомства, это будут корабли проекта «Каракурт».

«Каракуртов» в Новороссийске уже нет

В начале апреля Дмитрий Плетенчук подробно рассказывал о нахождении и состоянии всех МРК проекта 22800 «Каракурт». Он сообщил, что:

- «Циклон» (три года как достроен, фактически не окончил испытания, используется в качестве ПВО в Севастополе);

- «Аскольд» (фактически уничтожен в Керчи на заводе «Залив»);

- «Амур» (проходит испытание без выходов в море, Новороссийск);

- «Туча» (проходит испытание без выходов в море, Новороссийск);

- «Тайфун» (строят в Зеленодольске, Татарстане, затем внутренними водами спускают в Керчь, где его достроить должны на «Заливе»).

Теперь, по данным Плетенчука, в Черном море из «Каракуртов» остался только один «Циклон», а «Амур» и «Туча» выведены.

Слова спикера Сил обороны Юга подтверждает OSINT-исследователь MT Anderson. Основываясь на спутниковых снимках за 25 апреля он сообщил, что «Амура» и «Тучи» в порту Новороссийска больше нет. Где данные корабли могут находиться, эксперт предположений не высказал.

Подальше от ударов ВСУ?

«Исход» Черноморского флота России из аннексированного Севастополя начался в сентябре 2023 года, после того как украинским ракетным ударом были поражены находящиеся в сухом доке Севморзавода большой десантный корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-Дону».

По данным ВСУ, опасаясь новых атак, Россия вывела в Черное море все десантные корабли из крымских пунктов базирования и передислоцировала их в российские. В течение следующих нескольких месяцев в Новороссийск были выведены все носители крылатых ракет типа «Калибр»: фрегаты проекта 11356Р «Буревестник», малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М», подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» и подводная лодка проекта 877В «Палтус».

4 ноября 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар по заводу «Залив». На момент атаки МРК «Аскольд» находился у причальной стенки и достраивался. По заявлениям ряда источников, в него попала по крайней мере одна противокорабельная ракета SCALP французского производства.

Через два дня появились фотографии, сделанные неизвестными вскоре после взрыва ракеты. Судя по фотографиям и спутниковым снимкам, корабль остался на плаву, но получил критические повреждения: повреждена надстройка с РЛС и центральная часть корабля, где размещаются пусковые установки крылатых ракет.

Корабли проекта «Каракурт» – «Аскольд» и «Амур» были заложены на заводе «Залив» в 2016 и 2017 годах соответственно.

В ноябре 2023 года МРК «Амур» из Керчи перебросили в Новороссийск, что заметили OSINT-исследователи при анализе спутниковых снимков. С того времени «Амур» находился в Военной гавани Цемесской бухты.

Приблизительно в это же время в Новороссийск был переброшен по внутренним водным путям – рекам и каналам – МРК «Туча». Его строительство велось на Зеленодольском судостроительном заводе, что стоит на берегу Волги. Там для Черноморского флота РФ были заложены в 2019 году еще два «Каракурта»: «Туча» и «Тайфун».

Судостроительных мощностей в Новороссийске нет. Поэтому первой причиной вывода из Черного моря «Амура» и «Тучи» может быть необходимость их достройки для ввода в строй флота. А второй причиной – развитие Украиной дальнобойных средств поражения. Речь идет о воздушных и морских дронах.

Почти треть кораблей Черноморского флота уничтожена или выведена из строя с начала российского полномасштабного вторжения. ВСУ используют для этого как крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, так и безэкипажные надводные катера.

Расстояние до Новороссийска по прямой, например, от Одессы составляет около 600 километров, а с учетом огибания Крымского полуострова – чуть более 700 км. И если о наличии у Украины ракет, способных преодолеть такое расстояние, пока достоверно не известно, то украинские БПЛА уже атаковали цели на расстоянии около 1000 километров.

Также успешно действуют украинские морские дроны. Так, в августе 2023 года в Цемесской бухте был подбит БДК «Оленегорский горняк». Как стало известно позже, в ночь на 4 августа 2023 года в море вышел новый украинский дрон-камикадзе «Мамай» с боевой частью весом 450 кг. Это самый быстрый дрон, позволяющий ему доплывать почти куда угодно в Черном море.

«Каракурт» и его возможности

Проект 22800 «Каракурт» – это серия российских многоцелевых МРК 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. По другой классификации – это малые корветы, которые предназначены для выполнения задач в ближней морской зоне.

Стандартное водоизмещение – 800 тонн. Вооружение – универсальный корабельный стрельбовый комплекс на восемь ячеек для крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», автоматическая артиллерийская пушка АК-176МА.

В 2019 году газета «Известия» со ссылкой на Главное командование ВМФ сообщала, что в перспективе арсенал кораблей проекта 22800 пополнится миниатюрной модификацией гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон».

В ПВО корабля входит ПЗРК «Игла» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М» (восемь зенитных установок и две 30-мм шестиствольные автоматические пушки ГШ-6-30 – КР). Комплекс предназначен для обороны кораблей от массированных налетов высокоточного оружия (противокорабельных ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов – КР), атак самолетов и вертолетов.