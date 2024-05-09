«Белорусские добровольцы — гордость и надежда нации» 2 9.05.2024, 15:54

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Калиновцы проявили смекалку и креативность.

Бойцы полка Кастуся Калиновского из батальона «Литвин» не могут нарадоваться своему детищу. Они сами изготовили ствол 120-мм миномета, заменив изношенный. Изделие добровольцев уже несколько месяцев показывает отличные боевые результаты, превосходя фабричные изделия. Бойцы ласково называют своего любимца «Френки», пишет читатель сайта Charter97.org:

— Белорусский добровольцы, пришедшие на помощь братскому украинскому народу в борьбе с путинской ордой, доказали, что они гордость и надежда нации. Изготовив «Френки», они показали лучшие черты белорусского народа: трудолюбие, смекалку, креативность.

Недавно калиновцы порадовали сообщением про пополнение новыми добровольцами. Показали, как новобранцы тщательно изучают военное дело, готовятся к боям.