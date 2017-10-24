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Кузница генералов в Борисове дала сбой

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  • 24.10.2017, 18:11
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Чернецкий Константин

Трагические инциденты в Печах случались и в бытность прежних начальников, ставших генералами.

На национальном правовом портале сегодня опубликован Указ от 20 октября 2017 г. № 383 об отстранении полковника Чернецкого Константина Витальевича от должности начальника 72-го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил Республики Беларусь, пишет ex-press.by.

Имя уроженца Ташкента Константина Чернецкого уже вошло в историю белорусской армии. И не только в связи с трагической гибелью его подчиненного, рядового срочной службы Александра Коржича.

Выпускник Московского высшего общевойскового командного училища имени Верховного Совета РСФСР Константин Чернецкий был направлен на службу в Краснознаменный Белорусский военный округ (120-ая гвардейская мотострелковая дивизия, 339‑й мотострелковый полк).

После нескольких лет службы, в 1995 году старший лейтенант Константин Чернецкий был назначен первым в истории Беларуси командиром роты почетного караула. Естественно, на этом посту молодой офицер часто находился «на глазах» у первых лиц государства.

С той поры потомственный военный (отец Константина вышел в отставку в звании полковника) успешно продвигался вверх по служебной лестнице. Перед назначением в 72-ОУЦ полковник Константин Чернецкий служил в Военной академии в должности заместителя начальника по учебной работе.

Большинство предшественников Чернецкого на должности начальника 72-го ОУЦ получали генеральские погоны, как правило, еще в Печах. Это генерал-майоры Николай Минаев, Сергей Потапенко, Сергей Бобриков, Валерий Гнилозуб, Игорь Король.

Трагические инциденты в Печах случались и в бытность прежних начальников, ставших генералами, но не получали такого общественного резонанса, как смерть Саши Коржича, найденного 3 октября в петле со связанными ногами и майкой на голове в подвале санчасти, из которой он был выписан еще 26 сентября.

Сейчас в связи с расследованием гибели солдата Следственным комитетом задержаны уже 10 человек, два офицера, один прапорщик и семь сержантов.

Все они начинали службу в Печах, еще до вступления в должность начальника 72-го ОУЦ Константина Чернецкого 6 декабря 2016 года. Он пробыл в этой должности меньше года.

В Указе об освобождении от должности Константина Чернецкого не названа причина, а есть только ссылка на статью 84 Конституции РБ, в соответствии с которой президент является главнокомандующим и назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование Вооруженных Сил.

Официальной информации о разжаловании или увольнении из армии полковника Константина Чернецкого нет. Возможно, его карьера лишь приостановилась на некоторое время.


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