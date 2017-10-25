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Премьер-министр Эстонии попал в ДТП в Таллине

  • 25.10.2017, 21:52
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Юри Ратас
ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

В результате аварии никто не пострадал.

Сегодня около 17.00 в Таллине в дорожно-транспортное происшествие попал премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Об этом он сообщил в Facebook.

«Служебная машина премьер-министра попала в аварию рядом с Драматическим театром в Таллине. В результате аварии никто не пострадал. Но на всякий случай я прошел контроль в приемном отделении экстренной медицины PERH, врачи подтвердили, что с моим здоровьем все в порядке», – написал он.

Фото: Liis Treimann / postimees.ee

Ратас поблагодарил медиков за профессионализм и дружелюбие.

Местное издание Postimees пишет со ссылкой на очевидца Райдо, что в боковую часть автомобиля Ратаса врезался внедорожник Mercedes. У премьера автомобиль Audi. Его сопровождал BMW с охраной, они ехали со включенными сиренами и проблесковыми маячками.

После ДТП Ратас пересел в машину охраны и уехал.


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